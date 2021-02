Bilanz nach Jagdsaison in Nordsachsen: Weniger Wild erlegt als geplant

Nordsachsen

In Torfhaus bei Pressel findet jedes Jahr im November der Auftakt zu den Gesellschaftsjagden im Forstbezirk Taura statt. Zahlreiche neugierige Besucher kommen jedes Mal vorbei, um sich das eine oder andere Stück Wild zu besorgen. Wegen Corona musste der Auftakt in seiner bekannten Art und Weise jedoch ausfallen. Jagden fanden dennoch statt – von Oktober bis jetzt wurden insgesamt 20 dieser großflächigen Jagden in den acht Staatswaldrevieren des Forstbezirkes durchgeführt. Dabei wurden insgesamt rund 1250 Stück Wild erlegt. Dabei handelt es sich vor allem um Schwarzwild, Reh- und Rotwild. Zum Forstbezirk Taura zählt der ganze nördliche Teil des Landkreises Nordsachsen, unter anderem mit der Dübener und der Dahlener Heide.

Wildbestände regulieren

Nun wurde in den Verwaltungsbezirken im Forstbezirk Taura von Sachsenforst die Saison der Bewegungsjagden abgeschlossen. Und Forstbezirksleiter Jan Glock zog eine Bilanz der Jagden. „Die Bewegungsjagden sind für uns ein effektives und tierschutzgerechtes Mittel, um Wildbestände angemessen zu regulieren“, so Jan Glock. Das Ziel der Bewegungsjagden seien angepasste und gesunde Wildbestände.

Die Bejagung des Wildes im Forstbezirk Taura erfolgt nach festen Vorgaben und Plänen und ist eine wichtige gesetzliche Aufgabe. „Um Wälder vor übermäßigen Wildschäden zu schützen und gesunde Wildbestände zu erhalten, müssen insbesondere Schalenwildarten wie Rot- und Rehwild bejagt werden. Die Intensität der Bejagung muss die Entwicklung klimastabiler Mischwälder und die Wiederbewaldung nach den massiven Waldschäden der vergangenen Jahre gewährleisten. Damit erfüllen wir die gesellschaftlichen Anforderungen zum Erhalt unserer Wälder und deren Wildtiere“, erläutert Glock.

Hygienevorschriften im Wald

Seit vergangenem Jahr bringt jedoch die Corona-Pandemie Planungen im Forstbezirk gehörig durcheinander. Besonders bei den durchgeführten Jagden war die Corona-Pandemie ein bestimmendes Thema. „Der Infektionsschutz hatte absoluten Vorrang“, betont Jan Glock. Nur wo die mit der Landkreisverwaltung abgestimmten Hygienekonzepte umgesetzt werden konnten, wurden die Jagden schließlich auch durchgeführt. Dabei wurde auf jegliches Zusammenkommen der Teilnehmer vor und nach der Jagd verzichtet.

Die umfangreichen Anpassungen schlugen sich aber auch auf das Jagdergebnis nieder. „Wir konnten unsere jagdlichen Ziele trotz intensiver Bemühungen in dieser Saison nicht erreichen. Wir müssen im kommenden Jagdjahr nachlegen, um übermäßige Wildschäden zu verhindern“, schätzte Glock ein.

Herausforderung Afrikanische Schweinepest

Neben dem Corona-Virus stellt die Jäger in Sachsen derzeit auch ein anderes Virus vor neue Herausforderungen. Um einer weiteren Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen, müssen die Wildschweinbestände auch in den Wäldern von Sachsenforst dringend reduziert werden. „Bei der Afrikanischen Schweinepest müssen auch die Kontakte reduziert werden, aber eben nur zwischen Wildschweinen. Darum haben wir die Bejagung des Schwarzwildes in den vergangenen Jahren erheblich intensiviert“, erklärte der Forstbezirksleiter.

Von Steffen Brost