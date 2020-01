Biogasanlage in Gordemitz hat neuen Eigentümer

Gordemitz

Die seit Jahren unvollendete Biogasanlage in Gordemitz hat einen neuen Eigentümer. Die Balance Erneuerbare Energien GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Verbundnetz Gas ( VNG) AG Leipzig, hat die Anlage erworben, wie der Mutterkonzern am Montag mitteilte. Das in Leipzig ansässige Unternehmen einigte sich nach eigenen Angaben mit dem bisherigen Eigentümer, der Bioenergie Gordemitz GmbH, über eine sofortige Übernahme. Zum Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Wann geht die Biogasanlage ans Netz?

Balance plant, den Bau des teilfertigen Projekts noch in diesem Jahr abzuschließen und anschließend den Betrieb der Biogasproduktion und -aufbereitung aufzunehmen. Das auf grüne Gase und alternative Energien spezialisierte Unternehmen setzt damit seine Wachstumsstrategie fort und verfügt künftig über ein Portfolio von 27 Biogasanlagen.

„In unseren Augen handelt es sich um ein Projekt mit einer sehr guten Perspektive. Wir sind überzeugt davon, dass die Anlage nach ihrer Fertigstellung einen wichtigen Beitrag in Sachen Klimaschutz leisten kann und wertvolle Arbeitsplätze schafft“, sagte Geschäftsführer Friedrich Nollau. „Wir investieren nicht nur in Anlagenkonzepte, sondern entwickeln diese durch stetige Optimierungsprozesse konsequent weiter. Uns liegt die regionale Wertschöpfung sehr am Herzen.“

Biogas flexibel einsetzbar

Erst Ende des vergangenen Jahres hatte die VNG-Tochter ihren Bestand mit dem Erwerb von elf Biogasanlagen an verschiedenen Standorten in den neuen Bundesländern um nahezu ein Drittel erhöht.

Hans-Joachim Polk, Vorstandsmitglied der VNG AG. Quelle: VNG AG

„Die Balance Erneuerbare Energien GmbH befindet sich auf einem ambitionierten Wachstumspfad. Vonseiten der VNG ist dies mit einem klaren Bekenntnis für Biogas als Energieträger im Rahmen unserer Grün-Gas-Strategie verbunden“, erläutert Hans-Joachim Polk, Vorstandsmitglied der VNG AG und verantwortlich für die Bereiche Infrastruktur/Technik. „ Biogas ist flexibel einsetzbar, speicherbar und grundlastfähig. Diese Alleinstellungsmerkmale ermöglichen, den wachsenden Anteil von erneuerbaren fluktuierenden Energien in der deutschen Stromerzeugung nachhaltig zu ergänzen.“

Die Pläne für eine Biogasanlage in Gordemitz sorgen seit Jahren für Zündstoff. Der Bau der Anlage kam nicht voran, es gab Eigentümerwechsel. Einwohner fürchteten zudem um ihre Lebensqualität.

Von LVZ