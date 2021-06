Blütenmeer bei Wöllmen: Obstbauer baut Holunder an

Wöllmen

Ein kleines Meer aus weißgelben Holunderblüten wiegt sich vor dem blauen Himmel an der Landstraße, die die Jesewitzer Ortsteile Wöllmen und Weltewitz verbindet.

Holunder ist heute ein Nischenprodukt

„Sowas gibt es sonst mindestens im Umkreis von 200 Kilometern nicht noch einmal“, erzählt Obstbauer Dieter Dottermusch auch mit Stolz. Holunder, der früher auf dem Lande mal als Grundnahrungsmittel galt, stellt heute ein absolutes Nischenprodukt dar. Die drei Sorten Haschberg, Haidegg und Sampo, die sich dadurch auszeichnen, dass ihre Beeren allesamt relativ gleichzeitig reif werden, hat er auf einem Hektar angebaut.

Die jungen Bäume wachsen noch

Die Holunderblüte bietet bei Wöllmen derzeit ein einzigartiges Bild. Quelle: Wolfgang Sens

Er selbst sei von Kindheit an ein richtiger Holunderfreak. Daher habe er, der den Hof 1991 aus der LPG herauslöste, vor zwei Jahrzehnten mit dem Holunder angefangen. Inzwischen steht die zweite Generation der kleinen Bäume im dritten Jahr. Ein bis zwei Jahre wird es nun noch dauern, bis die Äste die fünf Meter zwischen den Baumreihen komplett überspannen. Die jungen Bäume mussten aber nicht nur der Trockenheit trotzen. Denn der größte Feind des Holunders, so Dieter Dottermusch, ist die Feldmaus. Sie findet die Holunderwurzel einfach zu lecker. Um Falken, Bussarde und Co. bessere Chancen zu geben, die Mäuse zu fangen, werde auf der einen Hektar großen Anbaufläche das Grün sehr kurz gehalten.

Obsthof gib junge Triebe kostenfrei ab

Der Holunder blüht auf einer Fläche von einem Hektar. Quelle: Wolfgang Sens

Obwohl sich auch aus den Holunderblüten trefflich Wein produzieren lässt, dürfen die Dolden in Wöllmen die volle Beerenpracht ausbilden. Jede Dolde mit den kleinen schwarzen Kügelchen kann ein Gewicht von 300 bis 400 Gramm erreichen. In Einzelfällen seien es auch mal 500 Gramm. Dieter Dottermusch würde aber auch gern abseits seines Hofes mehr Holunder wachsen sehen. „Wir geben daher im Dezember die Steckhölzer gern kostenlos ab“, erklärt er, der dann sicher auch noch den einen oder anderen Tipp für das Anwachsen der jungen Triebe draufpackt.

Holunder wird Saft, Gelee und Wein

Aus den Beeren, die in Wöllmen heranwachsen, wird Saft, Gelee und Wein. Während der Saft mit Hilfe einer mobilen Saftpresse auf dem Obsthof selbst hergestellt wird, handelt es sich beim Gelee und dem Wein um Lohnproduktion. Doch die Holundersuppe, die es bei dem traditionellen Hoffest gibt, wird natürlich selbst gekocht.

Obsthoffest steht in den Sternen

Ob sie allerdings auch in diesem Jahr zu dem am 11. und 12. September geplanten Fest serviert werden kann, steht noch nicht fest. Und das hat gleich zwei Gründe.

„Zum einen, so erklärt der Obsthof-Chef, „müssen wir natürlich in Sachen Corona schauen, ob wir die dann geltenden Auflagen erfüllen können.“ Zum anderen hat Dieter Dottermusch, der seit über 40 Jahren im Obstbau arbeitet, noch nie ein so kaltes und langes Frühjahr erlebt. Drei bis vier Wochen habe die Blüte später eingesetzt, was natürlich auf Äpfel, Pflaumen und eben auch den Holunder Auswirkungen hat. Inwieweit die Natur diesen Zeitverzug bis zur Ernte zumindest teilweise aufholt, bleibt abzuwarten.

Erdbeeren werden jetzt alle auf einmal reif

Erdbeerernte bei Wöllmen: Die leckeren Früchte werden auf Wochenmärkten und auf dem Obsthof selbst verkauft. Quelle: Wolfgang Sens

Obstbäuerin Sylke Roßberg zeigt die Ernte. Quelle: Wolfgang Sens

Bei den Erdbeeren, die auf zwei Hektar in Wöllmen und Jesewitz heranwachsen, lässt sich an dem drei Wochen späteren Erntestart nichts mehr ändern. Und da jetzt bei den sommerlichen Temperaturen alle Erdbeeren recht schnell reif werden, verkürzt sich die Erntephase. Obwohl sich die Anbaufläche in Sachsen in den vergangenen 15 Jahren auf 350 Hektar halbiert hat, befürchtet Dieter Dottermusch, dass die Leute nun gar nicht so viel von den Beeren auf einmal essen können oder wollen. Und deutsche Erdbeeren würden nun mal in der Regel nur für den sofortigen Verzehr angebaut, da sich ein Verarbeiten wegen der hohen Lohnkosten in Deutschland einfach nicht lohne.

Corona sorgt für weniger Umsatz im Hofladen

Durch Corona ist der Obsthof, der die Erdbeeren auch auf den Wochenmärkten in Eilenburg, Bad Düben, Taucha und Torgau verkauft, dafür recht gut gekommen. Wegen der anfänglichen 15-Kilometer-Grenze habe es im Hofladen zwar einen leichten Umsatzrückgang gegeben. Doch die jeweils meist polnischen zehn Arbeitskräfte, die von Mitte Mai bis Anfang Juli und dann noch mal zur Apfelernte ab Ende August helfen, hätten 2020 und auch in diesem Jahr mit Tests einreisen können. „Und während der zehntägigen Quarantäne war für die Leute, die vom Obsthof untergebracht werden, das Arbeiten ja schon möglich.“ Dennoch sagt auch er: „Die zunehmenden Regulierungen auch abseits von Corona machen das Betreiben des Obsthofes nicht einfacher.“ Gut, dass dann ein Gang durch das wogende Holunderblütenmeer als Ausgleich winkt.

Von Ilka Fischer