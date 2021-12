Liemehna/Bad Düben

Wieder geht ein Corona-Jahr zu Ende, in dem es die Feuerwerker haben kaum krachen lassen können, weil Stadt- und Dorffeste ausfielen, Vereine ihre Jubiläen nicht begingen oder Familien große Feste in nur kleinem Rahmen feierten. Die Händler setzten umso mehr auf den Höhepunkt eines jeden Jahres – die Feuerwerke zu Silvester. Laut Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz soll es auch die nicht geben – aufgrund der jährlich wiederkehrenden Verletzungen mit Blick auf die jetzt schon hohe Belegungsrate der Intensivstationen und enormen Beanspruchung der Notaufnahmen.

Bad Dübener bleibt auf einer fünfstelligen Summe sitze

Für die Feuerwerker geht es aber auch um ihre Existenz. Pyrotechniker Peter Schönberger von der Schönberger & Sohn KG aus Bad Düben kann es nicht glauben. Wieder muss der 48-Jährige seinen Feuerwerksverkauf stoppen und rückabwickeln. Schon 2020 blieb er auf einer hohen fünfstelligen Summe sitzen. Unterstützung seitens der Bundesregierung gab es nicht. Seine zusammen mit Sohn Tim neu gegründete Firma gäbe es noch nicht lange genug, Vergleichswerte aus dem Vorjahr fehlten, so die Begründung. „Ich habe alles eingelagert. Und das wird dieses Jahr wieder so werden“, so Schönberger. Konkret geht es um 85 000 Euro. Denn schon im September musste er sein Lager auffüllen. „Zu diesem Zeitpunkt war nichts von erneuten Verboten bekannt. Eine ganze Branche steht am Abgrund. Es wird nie mehr so werden wie vorher“, befürchtet Schönberger. Im zurückliegenden Jahr wurde er fünf Mal gebucht. 2020 waren es sogar nur zwei Feuerwerke. „Ab Januar werde ich dann wohl an der Rakete lutschen, wenn ich Hunger habe“, kann der Bad Dübener nur noch mit dem Kopf schütteln. Peter Schönberger wird wieder finanzielle Hilfe beantragen. Ob er sie bekommt, weiß er nicht.

Auch in diesem Jahr bleibt Bad Dübens Feuerwerker Peter Schönberger auf seiner explosiven Ware sitzen. Quelle: Steffen Brost

Liemehnaer sieht sich um sein Lebenswerk gebracht

Deutlich wird auch Uwe Winkler. Der Liemehnaer ist wütend. Konsequenzen der aktuellen Entscheidung für seine Firma sind nicht absehbar. Uwe Winkler sieht sich schon jetzt um sein Lebenswerk gebracht. Die Lager sind noch von 2020 voll. In diesem Jahr hat er nur wenige Feuerwerke starten können. „Wenn ich es zu Silvester wieder nicht verkaufen kann, muss ich es in die Vernichtung geben. Nächstes Jahr wär die Ware drei Jahre alt, das verkauft sich nicht mehr“, so der 59-Jährige. Die Chance, 2022 mit Feuerwerk Geld zu verdienen, sehe er bei Null. Die Hoffnung auf bessere Zeiten für seine Branche hat der Liemehnaer, der mit seiner Firma Winkler Feuerwerk im April 2004 startete, aufgegeben. Er formuliert es drastisch: „Die Branche ist tot. Selbst wer überlebt, hat keine Lieferanten mehr.“ Hinzu käme, dass gesetzliche Regelungen und Restriktionen, beispielsweise in Bezug auf die Bereitstellung von öffentlichen Flächen oder den Naturschutz, zunehmen. Dass auch die Verletzungsgefahr ein Argument ist, kann der Pyrotechniker so nicht nachvollziehen: „Wir verkaufen nur Produkte mit dem CE-Zeichen, die sind geprüft und unbedenklich.“ Die immer wieder aufflammenden Diskussionen um ein allgemeines Feuerwerksverbot kommentiert Winkler auf seine Weise. So versah er vor drei Jahren seine Produkte mit dem Aufkleber: „Was sollen wir uns noch alles verbieten lassen?“

