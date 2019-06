Eilenburg

Mit zwei Großprojekten gehen Kinder- & Jugendtreff Just Eilenburg und House6 Cloud die diesjährigen Sommerferien an. Für das eine sind noch Anmeldungen möglich, für sind Vorbereitungen in vollem Gange.

Schlauchboottour auf der Mulde

So wird erstmals zu einer abenteuerlichen Paddeltour eingeladen. Dabei sein können alle, die Lust auf Spaß und Bewegung haben und darauf, neue Freunde zu finden, ebenso wie Interesse an Selbstversorgung und längeren Bootstouren die gern ihr Zelt an spannenden Orten aufschlagen. Unterwegs auf dem Wasser erkunden die Teilnehmer die Region mal aus einem ganz anderen Blickwinkel und wer will, bekommt ein Survival-light-Training.

House6 Cloud ädt zur Schlauchbootferien in den Sommerferien ein. Quelle: Picasa

Geplant sind im Zeitraum vom 12. bis 16. August vier Übernachtungen im Zelt an verschiedenen Orten, Pro Tag geht es mindestens vier Stunden aufs Wasser. Start ist in Wurzen, Endpunkt in Muldestausee Pouch.

Und das ist das Programm:

1. Tag: gemeinsame Vorbereitung (Übungen zum Zeltaufbau, Feuermachen, Lager einrichten, Erste Hilfe, Boot fahren)

2.- 4. Tag: Boat riding (abends nach Lust und Laune, es ist einiges im Angebot!)

• 5. Tag: Abschlusstag

Teilnehmen können Interessierte, die zwischen 16 und 21 Jahre alt sind, die Betreuungszeit ist von Montag, 9 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr inklusive der Übernachtung gewährleistet. Pro Teilnehmer falle 50 Euro Kosten inklusive Vollverpflegung und Transfer an.

In Eilenburg entsteht die 5. Kinderstadt

Das zweite Projekt, das in den Sommerferien ansteht, ist die 5. Kinderstadt, die in der ersten Ferienwoche im Osten der Muldestadt entsteht. 46 Mädchen und Jungen haben sich dafür angemeldet – mehr geht nicht. Sie erbauen ihre City of future. Die Kinder entwickeln, planen und bauen sich dabei spielerisch eine eigene Stadt, die innerhalb einer Woche auf dem Vorplatz des Treffs entsteht. Eltern bleiben dabei außen vor. Am letzten Tag, am 13. Juli, aber dürfen alle Interessierten rein, wenn das Kinderstadt-Stadtfest startet. Auf den ersten beiden Kids-Treffen wurden bereits wichtige Details wie Name, Wappen und Kinderstadt-Regeln abgesprochen, Mitte Juni gibt es noch ein Treffen. Immer freitags laufen in der Offenen Werkstatt bauliche Vorbereitungen für die Stadt der Kinder.

Von Kathrin Kabelitz