Brände in Battaune und Sprotta: Ermittlungen laufen

Sprotta/Battaune

Die Ermittlungen zu den Bränden in Sprotta und Battaune dauern weiterhin an. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte, können zur Brandursache in beiden Fällen weiterhin keine Angaben gemacht werden. In Sprotta hatte sich der Brandursachenermittler am Sonnabend auch mittels einer von der Feuerwehr Schkeuditz georderten Drohne einen ersten Überblick verschafft, ein zweiter Ortstermin fand am Montag statt. Auch die Sicherung der Spuren vor Ort sei noch nicht abgeschlossen.

Mehrere Verletzte und ein Toter

Wie berichtet war am Freitagnachmittag ein Brand auf einem Betriebsgelände in der Kirchstraße ausgebrochen. Rund 150 Feuerwehrleute löschten bis tief in die Nacht. Ein 36-jähriger Mann wurde schwer verletzt, ein 45-Jähriger wurde vor Ort ambulant behandelt.

In Battaune brannte in der Nacht zum Sonntag ein Wohnhaus, ein 59-jähriger Mann konnte nur noch tot geborgen werden, eine 28-Jährige wurde verletzt.

Von hgw