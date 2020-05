Brand-Einsätze für Eilenburgs Wehr

Eilenburg

Wegen drei Einsätzen innerhalb weniger Stunden musste am Sonntag die Eilenburger Feuerwehr ausrücken. Kurz vor 3 Uhr wurden die Kameraden zu einem Brand in den Garagenkomplex Fischeraue alarmiert. Dort gab es ein Feuer in einer mit Unrat gefüllten Doppelgarage. Fast gleichzeitig gab es eine weitere Alarmierung wegen eines brennenden Papiercontainers in der Eckartstraße. Am Sonntagmorgen mussten die Kameraden gegen 9 Uhr ein weiteres Mal ausrücken. In der Lutherstraße brannte eine mobile Toilette. Der Einsatz dauerte nur kurz, ein in der Nähe wohnender Feuerwehr-Kamerad konnte mit dem Feuerlöscher der Polizei bereits vorab öschen.

Von LVZ