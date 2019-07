Eilenburg

Wegen eines Brandes im Altpapierlager von Stora Enso musste Sonntag Morgen die Eilenburger Feuerwehr ins Gewerbegebiet am Schanzberg ausrücken. Das Feuer konnte durch das schnelle Handeln mit Feuerlöschern eingedämmt werden.

Bereits am späten Samstagabend wurden die Kameraden wegen unklaren Brandgeruches zu einem Gewerbebetrieb in die Hartmannstraße alarmiert. Auf dem Gelände brannte auf rund zwei Quadratmeter Grünschnitt, das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Der Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert, die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Zwischenfälle gab es in der Vergangenheit auch schon

Auch in der Vergangenheit haben illegal entsorgte Abfälle immer mal wieder zu Zwischenfällen gesorgt. 2006 wurde im Altpapier gelbes Pulver entdeckt, bei acht Mitarbeitern traten Atemwegsreizungen auf. Im gleichen Jahr wurde in der Altpapier-Sortieranlage das Pflanzenschutzmittel Dinitrokresol gefunden. Im April 2019 war die Anlage wegen aufwendigen Reinigungsarbeiten nach dem Fund eines verbotenen hochgiftiges Insektizides rund zwei Wochen außer Betrieb.

Auch zu Bränden kam es trotz Kontrollen, weil in die Altpapiertonnen Dinge geworfen wurden, die dort nicht hingehören, wie Feuerzeuge, Silvesterraketen oder Streichhölzer. Auch wenn das angelieferte Papier nass ist, kann durch eine Verdichtung Feuer entstehen.

Von Kathrin Kabelitz