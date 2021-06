Brand von Einfamilienhaus: Eine Person in Eilenburg verletzt

Eilenburg/Leipzig

Beim Brand eines Einfamilienhaus in Eilenburg ist am Dienstagabend eine Person verletzt worden. Laut Angaben der Leitstelle der Polizei in Leipzig waren die Retter gegen 22 Uhr alarmiert worden.

Betroffen von dem Feuer war ein Gebäude in der Friedrich-Engels-Straße, in dem sich zwei Personen aufhielten, ein älteres Ehepaar. Eine Person musste aufgrund ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden, während die andere Person laut den ersten Informationen vom späten Abend unverletzt blieb. Angaben über Geschlecht oder Alter der Personen wurden nicht gemacht.

Laut Angaben der Polizei ist die Ursache für das Feuer unklar. Wie es von den Behörden am Abend weiter hieß, wird erst am Mittwoch eine Prüfung des Schadens und der möglichen Ursache möglich sein, wenn Brandermittler vor Ort sein werden.

Von LVZ