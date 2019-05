Eilenburg

Besorgt guckt Thomas Sigismund von der Fahrradstation am Eilenburger Bahnhof Richtung Stadtpark. Der 66-Jährige ist leidenschaftlicher Rennradfahrer und macht regelmäßig Touren durch die Region. Die Bahnhofstraße meidet er. „Es gibt gute Radwege in der Region, einige schlechte und an manchen Stellen fehlen sie völlig“, sagt Sigismund. So auch an der Allee, die am Stadtpark entlang ins Zentrum führt. „Die Bahnhofstraße nutzen morgens sehr viele Berufspendler. Keiner hat viel Zeit, alle fahren etwas schneller. Das ist sehr gefährlich ohne Radweg“, betont der Eilenburger, der seit Jahren das „Freizeitradeln“ in der Stadt organisiert.

Radstreifen fehlen in Eilenburg und der Region

„Eine fahrradfreundliche Kommune ist Eilenburg wahrlich nicht“, berichtet der Rentner, der vorbildlich mit Helm ausgerüstet ist. Ihm fallen viele Problemstellen ein, der fehlende Radweg am Bahnhof ist nur eine davon. Dass sich Fußgänger und Radfahrer den schmalen Bürgersteig hier teilen sollen, hält er für unmöglich. Dabei sei eigentlich der Platz für einen Fahrradweg vorhanden. Problemlos könne der Fußgängerweg auf der Stadtparkseite erweitert werden oder zumindest ein Radstreifen auf der Fahrbahn aufgezeichnet werden. Einen solchen kann sich Sigismund auch auf vielen Land- und Kreisstraßen in der Umgebung vorstellen.

Diese Idee hatte der nordsächsische Landrat Kai Emanuel (parteilos) vergangene Woche auf dem Radfahrkongress in Dresden vorgestellt. „Gerade im ländlichen Raum wird das Fahrrad gern genutzt, um von einem Teil der Gemeinde zum anderen oder zu den Haltestellen des ÖPNV zu gelangen. Auch Radtouristen fahren lieber über Land als durch die Großstadt“, so Emanuel. Unter den Politikern und Unternehmern herrschte Einigkeit in Dresden: Der alte Drahtesel müsse wieder mehr in den Fokus gerückt werden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) stellte deshalb seine Ideen zu Mikromobilität, dem Nutzen von E-Rollern und dem Bau weiterer Radschnellwege vor.

Parkhäuser könnten das Zentrum entlasten

Zwar steht Sigismund den Schnellwegen kritisch gegenüber, freut sich aber über die Aufmerksamkeit für das Thema. „Hoffentlich versäumt Eilenburg es nicht, die aktuellen Maßnahmen zu ergreifen und mit anderen Städten gleichzuziehen“, meint er. Denn für den Eilenburger bleibt seine Heimatstadt in Sachen Verkehrskonzept weit hinter Bad Düben, Delitzsch oder Wurzen zurück. Zur Entlastung der Innenstadt könne er sich Parkhäuser vorstellen, eins beispielsweise auf der ungenutzten Fläche an der Torgauer Straße ( Ecke Nordring). So würden die parkenden Autos aus dem Zentrum verschwinden und der Platz könnte für einen Radstreifen genutzt werden, der zur Zeit abrupt hinter der Brücke aufhört. Auch mehr Zweirad-Stellplätze im Zentrum könnte er sich als zukünftige Maßnahme vorstellen.

Die Kommunalpolitik muss Maßnahmen ergreifen

„Es muss ein Gesamtkonzept her“, fasst Sigismund zusammen. Der Fahrradklima-Test des ADFC hatte erst im vergangenen Monat ermittelt, dass sich 73 Prozent der Eilenburger beim Radeln in der Region gefährdet fühlen. Dagegen müsse etwas unternommen werden, meint der Rentner, der vor zwei Monaten selbst vom Rad gestürzt war. Er hatte sich einen doppelten Schlüsselbeinbruch zugezogen, weil er auf einem schlechten Radweg einen Wurzelaufwurf übersehen hatte. „Jeder Verkehrsverletzte ist einer zu viel“, stellt er klar. Die Politik müsse nun Maßnahmen ergreifen und es für alle sicherer machen.

Das 14. „Freizeitradeln“ findet in diesem Jahr am 22. Juni um 9 Uhr statt. Treffpunkt ist die Kastanienallee . Eine Strecke über 60 und eine über 30 Kilometer werden angeboten. Startgebühr zwei Euro, Kinder frei.

Von Tilman Kortenhaus