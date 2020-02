Bruderschaft Liemehna will Gästehaus erweitern

Liemehna

Idyllisch sieht es auf dem Pfarrhof in Liemehna aus. Über dem Eingang schwebt ein Herrnhuter Stern, links befindet sich das Pfarrhaus mit Ferienwohnung, rechts das Gästehaus. Ein großer Garten mit Teich schließt sich an und eine lichtdurchflutete Küche steht im Außenbereich, in der ein Kamin flimmert. Weiter hinten blöken Schafe auf einer Wiese. Was will der gestresste Städter mehr an Landleben?

Aus Stall wurde Gästehaus

Das weitläufige Anwesen neben der Dorfkirche gehört der Bruderschaft Liemehna, einer geistlichen Gemeinschaft, die zur Evangelischen Landeskirche Sachsen gehört. Seit 1973 wohnen Theologiestudenten im Pfarrhaus, woraus die Bruderschaft entstanden war. Und die hat vor sechs Jahren mit Hilfe von EU-Fördermitteln in das Anwesen investiert, unter anderem aus einem alten Stallgebäude ein Gästehaus gemacht. Fünf Zimmer bieten 13 Personen eine Übernachtungsmöglichkeit. Doch der Platz ist inzwischen beengt und nicht alles entspricht den Vorstellungen der Gäste. „Es gibt zum Beispiel für zwei Doppelzimmer nur ein Bad, das man sich teilen müsste. Das wollen die wenigsten“, erzählt Pfarrer Gilbert Peikert.

So viel kostet der Anbau

Der 54-Jährige ist der geistliche Leiter der Bruderschaft und wohnt mit seiner Familie auf dem Pfarrhof. Er selbst lebte schon als junger Christ und Student für vier Jahre dort. Nunmehr kümmert er sich um das neue Vorhaben – den Anbau an das Gästehaus. Das Projekt steht, der Bauantrag ist gestellt worden. Rund 85 000 Euro will die Bruderschaft investieren. „Wir können aber nur bauen, wenn wir eine Förderung bekommen“, erzählt Gilbert Peikert.

Gemeinderat befürwortet Erweiterung

Eine erste Hürde hat das Projekt bereits am Donnerstag im Jesewitzer Gemeinderat genommen. Das Gremium befürwortete den Erweiterungsbau, sprach sich aber zugleich dafür aus, dass die Bruderschaft eigene Parkplätze schaffen müsse.

Das Gästehaus ist gut nachgefragt. Einrichtungen aus der Region nutzen es für Tagungen, Übernachtungsgäste kommen häufig, wenn in Leipzig Messe ist. „Wir wollen Qualität bieten und das Gästehaus muss auch wirtschaftlich arbeiten“, sagt Pfarrer Peikert. Läuft alles nach Plan, soll das Vorhaben dieses Jahr umgesetzt werden.

Von Nico Fliegner