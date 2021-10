Brunnen in Eilenburg: Welcher Entwurf macht das Rennen?

Eilenburg

Der Stadtrat in Eilenburg will am Montag entscheiden, welcher Künstler den Brunnen im Dr.-Külz-Ring neu gestalten wird. Acht Künstlerinnen und Künstler hatten sich an einem vorab ausgelobten Wettbewerb beteiligt. Ein Preisgericht aus sieben Preisrichtern, darunter Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos), Stadtrat Max Seehaus (Freigeister) und Museumsleiter Andreas Flegel sowie Leipziger und Hallenser Künstler, haben die drei besten Arbeiten ausgezeichnet.

So viel kostet das Brunnen-Projekt

Die Beiträge von Christiane Budig aus Halle und von Jana Mertens aus Leipzig machten als beste Arbeiten das Rennen und wurden jeweils mit dem ersten Platz prämiert. Der Entwurf von Karl-Heinz Richter aus Chemnitz erreichte den dritten Platz. Der Stadtrat entscheidet nun, welcher der drei Entwürfe zu Ausführung kommen soll.

Für die Realisierung der künstlerischen Idee (Herstellung, Errichtung, Honorar und Dokumentation) stehen 75 000 Euro zur Verfügung. Für die Brunnentechnik, Tiefbau- und Pflasterarbeiten weitere 75 000 Euro.

Straßenbau in Eilenburg Ost

Ein weiteres Thema im Stadtrat ist die geplante grundhafte Instandsetzung der Hochhausstraße. Dort sind die Oberflächenentwässerung und der Gehweg- und Fahrbahnbereich beschädigt. Letztere sind von großflächigen Unebenheiten und Oberflächenaufbrüchen geprägt. Des Weiteren sollen 16 neue Auto-Stellflächen gebaut sowie in eine neue Straßenbeleuchtung investiert werden. Ergänzend soll ein neuer ÖPNV-Haltepunkt, hauptsächlich für den Schülerverkehr des Gymnasiums, entstehen, der in das Bauvorhaben integriert wird. Gesamtkosten: etwa 1,18 Millionen Euro. Der Stadtrat will den Straßenbau, die Straßenbeleuchtung und weitere Planungsleistungen vergeben.

Ebenfalls soll die Sprottaer Landstraße von der Einmündung August-Bebel-Straße bis zur Markscheide / Einfahrt Parkplatz Wasserskianlage ausgebaut werden – nunmehr liegt der Bau- und Finanzierungsbeschluss auf dem Tisch des Stadtrates. Im Haushalt 2021 sind 205 000 Euro für diese Maßnahme verfügbar.

Der Stadtrat tagt am 4. Oktober ab 16.30 Uhr öffentlich im Bürgerhaus in Eilenburg. Zu Beginn gibt es eine Einwohnerfragestunde.

Von Nico Fliegner