Eilenburg

In der ausgestorbenen Eilenburger Innenstadt gibt es seit kurzem wieder ein erstes Lebenszeichen: Das Buchhaus in der Leipziger Straße darf seit dem 8. März wieder seine Türen öffnen. Grundlage dafür ist die aktuelle sächsische Corona-Schutzverordnung, die es neben Baumärkten und Blumenläden auch Buchhandlungen erlaubt, uneingeschränkt vom örtlichen Inzidenzwert zu öffnen.

Romane beliebt – Reiseführer nicht

Für Inhaberin Kristin Hennig ist das Grund zur Freude – schließlich musste sie wie viele andere ihr Geschäft seit Mitte Dezember geschlossen halten. Von der bevorstehenden Öffnung erfuhr sie schon ein paar Tage vor der offiziellen Ankündigung: „Das wurde unter Buchhändlern schon vor der Ministerpräsidentenkonferenz gemunkelt“, erzählt Hennig, „also bin ich am nächsten Tag direkt in den Laden, habe die Weihnachtsbücher weggeräumt und die Ostersachen rausgeholt.“

Am ersten Öffnungstag hätten dann direkt die ersten Neugierigen im Geschäft vorbeigeschaut: Die Eilenburger Stammkundschaft wollte endlich wieder durch die Regale stöbern. „Besonders Romane und Kinderbücher wurden viele verkauft“, so die Buchhändlerin, und fügt augenzwinkernd hinzu: „Reiseführer sind aktuell dagegen eher nicht so beliebt.“

Lesen Sie auch:

Eilenburgs Biergeschichte auf 100 Seiten

Kulturministerin Barbara Klepsch: „Es ist an uns allen, die Lesekultur hochzuhalten“

Krise und Nebenwirkungen: Drei neue Bücher denken das Leben mit der Pandemie weiter

„Ist schon eine komische Situation“

Vormittags sei das Geschäft in den letzten Wochen trotz Corona gut besucht, aber nachmittags kämen weniger als üblich. Den Grund dafür sieht Hennig in der immer noch ziemlich leeren Innenstadt. „Es ist schon irgendwie eine komische Situation, dass wir als Einzige offen haben“, findet die 38-Jährige. Sie wünscht sich, dass die anderen Einzelhändler in der Innenstadt auch bald wieder öffnen dürfen. „Hier bei uns steckt sich ja niemand an, wir haben alle ein Hygienekonzept und die Leute sind vernünftig.“ Hennig hat pünktlich zur Öffnung einen Desinfektionsmittelspender organisiert und am Eingang aufgestellt. Außerdem gehen sie und ihre Mitarbeiterin nun wöchentlich ins Rinckart-Haus, um sich testen zu lassen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die lange Zeit der Schließung konnte Hennig vor allem dank ihrer Stammkunden überbrücken. „Viele haben weiterhin ihre Bücher bei uns bestellt und abgeholt“, sagt sie. Angesichts des steigenden nordsächsischen Inzidenzwerts hofft sie, dass sie nicht doch bald wieder ihre Türen schließen muss. „Ich denke und hoffe, dass erst mal alles so bleibt, aber in der aktuellen Lage weiß man ja nie.“

Von Robin Knies