Eilenburg

Monika Neumann-Wächtler nahm in der jüngsten Einwohnerfragestunde eine Kritik der Eilenburger Stadträte vorweg. Konkret ging es dabei um die öffentliche Bekanntmachung zum Bürgerentscheid am 5. Dezember in der Causa Wäscherei Cornelia Wagner am Nordring, die seit Jahren in der Muldestadt Streitpunkt ist. Sie habe, so stellte die Eilenburgerin klar, kein Verständnis dafür, dass dabei der Eindruck entsteht, „dass die Stadt vor Frau Wagner einknickt.“ In der Tat hatte die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt zum Prozedere auch bei anderen Eilenburgern für Verwirrung gesorgt.

Text ist Text der Antragsteller

Denn es war nicht eindeutig ersichtlich, dass es sich sowohl bei der Fragestellung als auch bei der zugehörigen Begründung zum Bürgerentscheid um den Text der Antragsteller handelt. Diesen hatten Uta Strenger (inzwischen aus Eilenburg verzogen) und Jörg Petersohn als Vertrauenspersonen für den Bürgerentscheid eingebracht.

Der städtische Justiziar André Becht verwies darauf, dass die Fragestellung einschließlich Begründung ohne Kommentierung veröffentlicht werden muss.

Hans Poltersdorf: Hinweis fehlt

Dennoch meinte auch Stadtrat Hans Poltersdorf (CDU): „Ich bin von mehreren Seiten angesprochen worden, was wir denn nun wollen. Die Veröffentlichung ist unglücklich. Ein Hinweis, dass dies der eingereichte Text der Antragsteller sei, hätte auf jeden Fall hingehört.“

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) erklärte indes, dass sich der Anwalt von Cornelia Wagner bei ihm gemeldet und darauf verwiesen habe, dass er sich in dieser Sache politisch neutral verhalten müsse. „Doch wenn ich nicht sagen darf, was ich denke, dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin.“

Oberbürgermeister bleibt bei seinem Statement

Er betonte daher, weiterhin zu seinem Statement zu stehen, welches er am 6. September im Stadtrat abgegeben hatte. Unmittelbar davor hatte Cornelia Wagner damals das großzügige Angebot, mit ihrer Wäscherei auf unbestimmte Zeit und zum bisherigen Mietpreis von 1,65 Euro je Quadratmeter im Nordring 14 bleiben zu können, abgelehnt. In seinem Statement war Scheler zu der Schlussfolgerung gekommen: „Aus meiner Sicht geht es schon lange nicht mehr um den Erhalt einer Dienstleistung im Zentrum, sondern um den Billigerwerb eines 800 Quadratmeter großen Grundstückes in bester Innenstadtlage.“ Und dieser solle nun durch einen Bürgerentscheid erzwungen werden.

13 000 Eilenburger entscheiden

Bei dem Bürgerentscheid, der der erste in der Geschichte der Stadt ist, hatten auch Stadträte vom Missbrauch dieses demokratischen Instruments gesprochen. Um die formal notwendige Zustimmung für den Bürgerentscheid kam das Gremium aber am Ende nicht herum. Und deshalb werden nun am Sonntag, dem 5. Dezember, rund 13 000 Eilenburger an die Wahlurnen gerufen.

Von Ilka Fischer