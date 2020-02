Bürgerhaus Gotha: Im Sommer wird gebaut

Gotha

Dass es jetzt so schnell geht, hatten wohl die wenigsten gedacht. „Wir haben darauf hingearbeitet“, sagt der Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) mit einem verschmitzten Lächeln zur geplanten Sanierung der alten Kate am Teich in Gotha, die ein Bürgerhaus werden soll.

Großzügige Förderung

Vor gut einer Woche hatte Tauchnitz den Fördermittelbescheid von Landrat Kai Emanuel (parteilos) überreicht bekommen. Aus dem Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ erhält die Gemeinde 320 000 Euro, um das heruntergekommene, aber unter Denkmalschutz stehende Gebäude aus dem Jahr 1860 wieder flott machen zu können. Die Gemeinde legt noch einmal 100 000 Euro drauf; das Geld ist im laufenden Haushalt fest eingeplant. „Die Bauvergabe soll im Juni sein. Wir gehen davon aus, dass dieses Jahr alles fertig wird“, zeigt sich Tauchnitz optimistisch.

Die Lehmwände in der alten Kate, die viele Jahre ungenutzt war und vermüllte, sind heruntergekommen. Quelle: Nico Fliegner

So werden die Räume aufgeteilt

Zu tun gibt es einiges. Das Haus, das viele Jahre leer stand und eine Müllhalde war, ist bereits entkernt worden. Im hinteren Bereich ist die Lehmdecke eingefallen, der Dreck muss noch weg. Ansonsten stehen die Pläne. Demnach soll ein großer Versammlungsraum entstehen, in dem rund 20 Leute Platz haben. Das Haus bekommt eine Küche, in der sechs Personen sitzen können, einen Technikraum und ein WC. Der Dachboden wird indes nicht genutzt. Eine derzeit noch bestehende Treppe wird abgebaut, später kann man über eine Luke in den oberen Bereich. Am hinteren Teil des Gebäudes, wo sich ein schmales Grundstück anschließt, ist eine kleine Terrasse geplant. Weitere Sitzmöglichkeiten im Außenbereich soll es dann auf der gegenüberliegenden Seite geben, wo sich ein alter Stall aus Klinkersteinen befindet, ebenfalls vermüllt. Der wird abgerissen. Auch Parkplätze sollen dort gebaut werden.

Das Stallgebäude gegenüber vom künftigen Bürgerhaus wird abgerissen. An die Stelle kommen eine Sitzecke und Parkplätze. Quelle: Nico Fliegner

Bürgerhaus ist Errungenschaft

Für das kleine Gotha ist das neue Bürgerhaus eine Errungenschaft. Es kann dann von Senioren, Vereinen und Ortschaftsrat genutzt werden. Gerade letzterer hatte keine feste Treffmöglichkeit, Sitzungen fanden bei den Räten privat statt oder bei der Agrargenossenschaft. „Es ist total super, dass sich unser Bürgermeister dahintergeklemmt hat“, sagt Ortsvorsteher Ralf Kulitzscher. Das Gebäude liege zentral im Dorf und es gebe einen Spielplatz in der Nähe. Auch Gemeinderat Oliver Bachschwöller lobt die Initiative. „Ich begrüße das sehr“, sagt er vor allem auch mit Blick auf das Förderprogramm, von dem die Gemeinde profitiert.

Von Nico Fliegner