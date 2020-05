Bürgerhaus in Gotha: Böse Überraschung

Gotha

Alte Häuser bergen so manche Überraschung. Das trifft auch auf das künftige Bürgerhaus in Gotha zu. Jetzt hat ein Holzgutachter das Gebäude unter die Lupe genommen – und machte eine böse Entdeckung.

Hiobsbotschaft

Heraus kam: Der gesamte Dachstuhl und die Decke sind in einem desolaten Zustand. „Dort ist alles tot“, sagte der Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV). Die Nachricht gleicht einer Hiobsbotschaft. Denn die Gemeinde will das alte, leer stehende Gebäude sanieren. Dafür erhält die Kommune Fördermittel in Höhe von 320 000 Euro aus dem Programm „Vitale Dorfkerne“, schätzte die Gesamtkosten zunächst auf 430 000 Euro. Doch die werden nunmehr höher ausfallen – weitere 30 000 Euro wegen der Schäden kommen hinzu. Ein Betrag, der zusätzlich in den Bereich Eigenmittel fällt und den die Gemeinde somit aus eigener finanzieller Kraft stemmen muss.

Anzeige

Gemeindefinanzen solide

Im Eingangsbereich führt eine Treppe ins Dachgeschoss. Die kommt weg. Der Dachboden wird künftig nicht genutzt. Quelle: Nico Fliegner

Der Gemeinderat ist deshalb hin- und hergerissen. „Das ist eine missliche Situation“, sagte Torsten Klinge, auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Denn fraglich ist, inwieweit auch die Gemeinde Jesewitz von der Krise finanziell betroffen sein wird – Stichwort: Steuerausfälle, Gewerbesteuerrückzahlungen. „Wir rennen hier ins Ungewisse“, so Klinge weiter. Auch Gemeinderat Holger Jost sieht die Sanierung eher kritisch: „Ich war schon immer der Meinung, das ist viel zu teuer für so eine Bude.“

Weitere LVZ+ Artikel

Doch was die Finanzen angeht, so muss sich die Gemeinde offenbar nach aktuellem Stand keine großen Sorgen machen. Es gäbe ein Unternehmen in der Kommune, das sich die Gewerbesteuer habe auf null setzen lassen, informierte Michael König, Chef der Verwaltungsverbandes Eilenburg-West, der für die Gemeinde Jesewitz zuständig ist. „Ich erwarte keine gravierenden Änderungen“, so König weiter.

Absprachen mit Denkmalschutz

Die Gemeinde Jesewitz kann sich die zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 30 000 Euro also durchaus leisten. „Den Kopf jetzt in den Sand stecken – das mache ich nicht“, sagte Bürgermeister Tauchnitz. Er will weiter am Sanierungsvorhaben festhalten, zumal bei anderen Förderprogrammen wie Leader „in den nächsten zwei Jahren Schluss ist“. Tauchnitz betonte, dass man die 320 000 Euro Fördermittel sicher habe und die auch nutzen sollte. Am Ende ging der Gemeinderat mehrheitlich mit. Tauchnitz will nun mit der Denkmalschutzbehörde sprechen, wie man die Sanierung unter den neuen Vorzeichen am sinnvollsten angeht.

Aus dem alten, unter Denkmalschutz stehenden Haus aus dem Jahr 1860 soll ein schmucker Treff für die Einwohner werden. Gotha ist das einzige Dorf im Gemeindegebiet, das bislang über kein Bürgerhaus verfügt. Den Planungen zufolge soll die Sanierung im Sommer beginnen und dieses Jahr abgeschlossen werden.

Von Nico Fliegner