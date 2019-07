Eilenburg

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das gilt für die nun doch noch nicht erfolgte Versteigerung des Bürgermeisterhauses Am Anger in Eilenburg. Diese war ursprünglich für den 4. Juli vorgesehen. Wie Axel Berberich von der Signal Iduna als Grundpfandgläubiger informierte, wurde der vom Vollstreckungsgericht anberaumte erste Zwangsversteigerungstermin auf Antrag der Versicherung zwar abgesagt, die Zwangsversteigerung an sich damit aber nicht zurückgenommen. Lediglich der Termin sei damit auf ein noch nicht bekanntes Datum verschoben.

Sanierung brachte Handwerkerschaft in finanzielle Schieflage

Das repräsentative Gebäude hatte die Kreishandwerkerschaft in den 1990er-Jahren von der Stadt mit 90-jährigem Erbpachtvertrag übernommen und für mehrere Hunderttausend Euro aufwendig saniert. Allerdings brachte dies die Handwerkerschaft in eine finanzielle Schieflage, so dass sie 2016 Insolvenz anmelden musste.

Gläubiger will bestmöglichen Erlös

Laut Axel Berberich, der bei der Lebensversicherung für Marketing und Finanzen verantwortlich zeichnet, spielten bei der Terminabsage „vollstreckungstaktische Erwägungen“ eine Rolle. „Die Iduna muss im Hinblick auf die bestmögliche Realisierung ihrer Forderungen im Interesse der Versichertengemeinschaft alles unternehmen, um einen höchstmöglichen Verwertungserlös zu erzielen.“

Käufer tritt in Erbpachtvertrag mit der Stadt ein

Das dürfte für das unter Denkmalschutz stehende Haus mit 450 Quadratmetern Wohn- und Bürofläche nicht ganz einfach sein, da der Ersteigerer in den Erbpachtvertrag mit der Stadt eintritt. Dieser sieht einen Pachtzins von jährlich 8000 Euro vor, auf den die Stadt in den vergangenen Jahren allerdings verzichten musste. Inwieweit die Kommune, die damit ebenfalls Gläubiger ist, noch mit Geld rechnen kann, ist unklar. Auch im Falle einer Versteigerung bleibt die Stadt aber weiterhin Eigentümerin der Immobilie, selbst wenn diese noch auf Jahrzehnte verpachtet ist.

Haus war Wohnsitz für amtierenden Bürgermeister

Die Villa am Anger wurde 1917 nach den Vorstellungen des damaligen Bürgermeisters Alfred Belian errichtet und vom Stadtältesten und Ehrenbürger Wilhelm Grune (1839 bis 1919) als Wohnsitz für den amtierenden Bürgermeister gestiftet. Als solches wird das Haus aber schon lange nicht mehr genutzt. Heute befinden sich Büros verschiedener Einrichtungen in dem Gebäude.

Von Ilka Fischer