Bürgermeisterwahl: Bislang drei Kandidaten in Zschepplin

Zschepplin

Die Kandidatenliste für die Bürgermeisterwahl am 8. März in Zschepplin füllt sich. Wie berichtet, wirft neben dem 46-jährigen Kay Kunath aus Krippehna und dem 48-jährigen Udo Dietze aus Hohenprießnitz auch der 52-jährige Thomas Hartmann aus Glaucha seinen Hut in den Ring.

Längst nicht mehr nur Hochwasserschutz

Der Metallbaumeister, der sich 1995 in Glaucha mit einer eigenen Werkstatt selbstständig gemacht hat, kam über sein Engagement für den Hochwasserschutz in die Politik. „Unsere Überzeugung, dass sich da richtig was bewegt, hat sich leider nicht erfüllt. Deshalb haben wir 2013 zunächst die Bürgerinitiative HQ-100-Schutz für Glaucha gegründet.“ Hochwasserschutz sei aber nicht nur für Glaucha, sondern auch für Zschepplin und Hohenprießnitz ein Thema, ist Thomas Hartmann überzeugt. Doch beim Kampf um den Hochwasserschutz beließ es der Glauchaer, der sich nicht nur über den inzwischen ertüchtigten Deich, sondern auch darüber freut, dass allen Widrigkeiten zum Trotz für das Glauchaer Feuerwehrdepot ein hochwassersicherer Ersatzneubau erkämpft werden konnte, nicht.

Zschepplin ins digitale Zeitalter führen

Seit 2014 sitzt der zweifache Vater und Opa einer Enkelin nun für die CDU im Gemeinderat und im Kreistag. Er steht dem Glauchaer Ortschaftsrat vor, ist Verbandsvertreter im Abwasserzweckverband, im Verband Presseler Heidewald- und Moorgebiet sowie Aufsichtsrat in der Bad Dübener Kurbetriebsgesellschaft. Als Bürgermeister möchte er die Gemeinde Zschepplin ins digitale Zeitalter führen. Die jetzt in Zschepplin angelaufenen Tiefbauarbeiten in Sachen Breitbandausbau konnte er auch als Kreisrat mit anschieben. „Damit rückt auch die digitale Verwaltung näher. Nach Abschluss der derzeitigen Projekte müssen wir alles daran setzen, dass dann auch die berücksichtigt werden, die derzeit mit 30 Mbit ausreichend versorgt scheinen“, so Hartmann. Doch auch die Homepage der Gemeinde sei ihm zu statisch, sie könnte seiner Meinung nach viel mehr auch für Veranstaltungen, von Vereinen oder auch für Immobilienangebote genutzt werden.

Potenzial bei Radwegen

Viel brachliegendes Potenzial sieht er zudem in Sachen Radwege. „Hier gilt es die Möglichkeiten zu nutzen, die sich aus einem Verknüpfen von kommunalen und touristischen Radwegen ergeben.“ Oberste Priorität hat für ihn dabei der Radweg zwischen Zschepplin und Hohenprießnitz.

Er setzt zudem auf den Erhalt der Eigenständigkeit der Gemeinde. Hohenprießnitz fungiere als Zentrum, doch darüber hinaus müsse jeder Ort sein eigenes Profil schärfen. Dazu trage auch das Ehrenamt bei, das er wertschätzt und unterstützen will, „auch indem wir beispielsweise endlich das Projekt Feuerwehrdepot Krippehna zu Ende bringen“.

Unter wie vielen Kandidaten die Zscheppliner am 8. März tatsächlich wählen können, steht noch nicht fest, da die Nominierungsfrist erst am 2. Januar endet. Dabei gilt: Umso mehr Kandidaten, umso wahrscheinlicher ist eine Stichwahl. Diese würde am 5. April erfolgen.

Von Ilka Fischer