Bürgermeisterwahl in Zschepplin: schon drei Bewerber

Zschepplin

Die Kandidatenliste für die Bürgermeisterwahl am 8. März in Zschepplin füllt sich. Neben dem 46-jährigen Kay Kunath aus Krippehna und dem 52-jährigen Thomas Hartmann aus Glaucha gibt es mit Udo Dietze aus Hohenprießnitz einen dritten Bewerber.

Der 48-Jährige freut sich, dass ihn nach der Wahlbekanntmachung im Amtsblatt insbesondere etliche Hohenprießnitzer angesprochen haben, ob er nicht auch kandidieren will. „Das hat mich noch einmal bestärkt“, so der Tischlermeister, der aber seit der Wende zunächst den landwirtschaftlichen Betrieb mit den Eltern im Nebenerwerb aufbaute und diesen seit 2002 im Vollerwerb mit einem Angestellten führt.

Als Landwirt ist man bodenständig

„Als Landwirt ist man bodenständig, und wie in der Kommunalpolitik braucht es Kontinuität und Beharrlichkeit“, ist der Hohenprießnitzer überzeugt. Da sein Vater Rainer Dietze lange Gemeinderat und nach der Wende als ehrenamtlicher Bürgermeister von Hohenprießnitz tätig war, sei „Kommunalpolitik schon immer ein Thema in der Familie gewesen“. Seit 15 Jahren sitzt Udo Dietze nun selbst im Gemeinderat, vertritt seitdem auch die Interessen der Gemeinde im Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide. In diesem Jahr wurde er zudem als Vertreter in die Verbandsversammlung des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West gewählt und ist stellvertretender Ortsvorsteher.

Gemeinde muss eigenständig bleiben

Die Eigenständigkeit der Gemeinde erhalten, „um zu beeinflussen, was wo wann passiert“, formuliert er als sein oberstes Ziel. Darüber hinaus möchte Udo Dietze, der ledig, aber fest in Hohenprießnitz verwurzelt ist, den dörflichen Charakter der Orte erhalten. Das schließe nicht aus, dass Eigenheimbau ermöglicht wird. „Jeder Ort hat seine Schönheiten“, weiß er, der als Landwirt ja auch viel herumkommt und angesprochen wird. Zudem möchte er gern das vollenden, was angeschoben worden ist. Der Kita-Neubau in Hohenprießnitz sei dafür aber nur ein Beispiel. Stolz ist er darauf, dass die Gemeinde eine relativ niedrige Pro-Kopf-Verschuldung hat. Darauf lasse sich aufbauen, auch wenn Udo Dietze weiß: Ohne Fördermittel wird auch künftig kaum was gehen.

Nominierungsfrist endet am 2. Januar

Unter wie vielen Kandidaten die Zscheppliner am 8. März tatsächlich wählen können, steht noch nicht fest. Im Gegensatz zu Thomas Hartmann, der von der CDU nominiert wurde, brauchen Kay Kunath und Udo Dietze jeweils 40 Unterstützerunterschriften, die im Verwaltungsverband Eilenburg-West geleistet werden müssen. Es können aber auch noch mehr als die drei Kandidaten werden, da die Nominierungsfrist erst am 2. Januar endet. Dabei gilt: Umso mehr Kandidaten umso wahrscheinlicher ist eine Stichwahl. Diese würde am 5. April erfolgen.

Von Ilka Fischer