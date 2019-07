Langenreichenbach

Wir sind stolz wie Bolle, sagt Detlef Bölke, blickt dankbar in Richtung seiner Langenreichenbacher und reckt den Daumen. Ein bisschen fällt mit diesem Satz die Anspannung ab. Seit Oktober hatten sich die Bewohner auf diesen Mittwoch vorbereitet, an dem es um die Krone des Wettbewerbs „ Unser Dorf hat Zukunft“ geht. Sachsenweit haben sie etliche Titel geholt, eine Bundes-Plakette würde Bölke liebend gern auch noch an der Hauswand des Heidelbachsaals anbringen. Drei Stunden lang sind sie mit den Damen und Herren der Bewertungskommission durch den Ort geradelt. „Alles, was wir gezeigt haben – das ist unser Dorf“, gibt der Ortsvorsteher der Jury um die Vorsitzenden Reinhard Kubat (Landrat Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen) und Elmar Henke (Bürgermeister Sommerach, Bayern) mit auf den Weg. Kurz darauf rollt der Bus vom Hof. Nächstes Ziel: Waldkirchen in Sachsen.

Heidelbachsaal ist rappelvoll

Mit leichter Verspätung sind die Gäste am Vormittag angereist. Zu diesem Zeitpunkt ist der Heidelbachsaal rappelvoll. „Es war gigantisch, als wir hier ankamen“, ist Kubat überrascht. Detlef Bölke und Kathrin Hasenbein präsentieren das, was das 730-Einwohner-Dorf ausmacht. Nach straffem Zeitplan radelt die Kommission dann mehrere Stationen ab. Erster Halt am Gutshaus. Das denkmalgeschützte Gebäude stand vor dem Abriss. Frank Pastille, der Denkmaldoktor aus Grimma, wurde darauf aufmerksam, saniert das zuletzt als Jugendklub genutzte Haus. Den oft genutzten Begriff „Schandfleck“ mag er nicht. „Ungeschliffene Perle“ trifft es besser. In der Kindertagesstätte Sausewind erfrischen sich die Gäste mit Kräuter-Limo. Leiterin Gisela Wendt und die Kids zeigen, wie idyllisch das Kind-Sein sein kann. Rund eine dreiviertel Million Euro floss in die Sanierung, zuletzt gab es neue Spielgeräte. Das marode Pfarrhaus samt Anwesen soll mit Leader-Förderung, Eigenmitteln und Spenden saniert werden. Im Erdgeschoss ist Platz für die kirchliche Gemeindearbeit, es soll zudem Raum für Bewegungsangebote der Kita, die Mini-Feuerwehr oder die Klöppelfrauen sein. Knapp 190 000 Euro kostet das.

Vom Schmiede bis Mini-Feuerwehr

In der seit 1853 bestehenden Dorfschmiede schwingt Enrico Deutrich in fünfter Generation den Schmiedehammer, bearbeitet unter anderem Aufträge von privat oder dem Denkmalschutz. Pfarrerin Hanna Jäger empfängt die Gäste in der Kirche. Acht Gemeinden gehören zum Kirchspiel Schildau, dank der Unterstützung der Einwohner zeigt sich das Gotteshaus in gutem Zustand. 2019 scheint ein Rekord-Jahr zu werden. Im ersten Halbjahr gab es schon fünf Taufen. Kleine Stärkung bei Bäcker Frank Wittig, dort gibt es frisches Brot. Vorbei an der neuen Holzpumpe, die der Kölner Enkel des ehemaligen Rittergutsbesitzers sponserte, und den markanten schwarzen Info-Tafeln geht es zum Festplatz. Dominik Moritz zeigt stolz den neuen Beachplatz, die Initiative für das Leader-Projekt starteten die Jugendlichen des Ortes. Musik auf die Ohren gibt es bei den Schalmeienmusikanten. Die Rasselbande trommelt, drinnen musizieren die Jugendlichen. Sylvia Saalbach erzählt stolz, dass mit Leader-Förderung das Gebäude erweitert werden soll, dass die Musiker alle fünf Jahre eine CD aufnehmen und rund 100 Titel im Repertoire haben. Zu guter Letzt geht es zum Ausbildungszentrum der Mini-Feuerwehr, wo die Steppkes – ganz wie die Großen – ein Feuer löschen.

Zur Galerie Langenreichenbach will beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewinnen. Am Mittwoch reiste die Jury durch den Ort.

Ergebnis wird am 11. Juli verkündet

Ein Urteil lässt sich Reinhard Kubat nicht entlocken. Was er zu sagen hat, geht den Langenreichenbachern aber runter wie Öl: „Ich glaube, den Namen wird man sich in der Welt merken müssen.“ Was vor allem bleibt – dass es einen Fischpräsidenten gibt, Partys wie das Nachbarbier, die Mini-Feuerwehr, die erneuerbaren Energien, die Schalmeienkapelle, die Kubat unter großem Jubel zur Umrahmung der Preisverleihung im Januar nach Berlin einlädt. Was ebenso beeindruckte – und das ist an jeder Ecke im Ort spürbar – sind der Zusammenhalt und das Zusammenwirken der Vereine, Gruppierungen und Generationen. Holt Langenreichenbach einen Titel? Am 11. Juli steht es fest.

Zur Galerie Langenreichenbach will beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewinnen. Am Mittwoch reiste die Jury durch den Ort.

Von Kathrin Kabelitrz