Bundesstraße 87: Ein Schwerverletzter nach Unfall

Mockrehna

Die Bundesstraße 87 musste am Dienstagnachmittag für mehrere Stunden gesperrt werden. Dort ereignete sich gegen 14.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Informationen von Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort waren ein Pkw und ein Lkw frontal zusammengestoßen. Mutmaßlich hat sich der Unfall durch einen Überholvorgang zugetragen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach Angaben der Polizeidirektion in Leipzig wurde eine Person in dem Auto eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Genauere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei am späten Nachmittag noch nicht machen, da die Untersuchungen vor Ort noch andauerten.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Mockrehna, Wildenhain und Doberschütz im Einsatz, die technische Hilfe leisteten.

