Der russische Einmarsch in die Ukraine sei ein Angriff auf die europäischen Werte: Frieden, Freiheit, Demokratie und die Achtung der Menschenrechte, betont Christiane Schenderlein, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Nordsachsen, in einer Pressemitteilung. Leidtragende seien vor allem die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine. „Unsere Solidarität ist ihnen in dieser schweren Zeit sicher“, betont die Politikerin.

Konsequenzen auch für Nordsachsen

Für sie steht allerdings auch fest: „Die Konsequenzen aus diesem Krieg werden wir zu spüren bekommen.“ Die nun aufkommenden Diskussionen über die Energie- und Verteidigungspolitik Deutschlands „werden uns lange beschäftigen und eine Zäsur in der deutschen Politik darstellen“, schätzt sie ein.

Die LVZ hat nachgefragt: Welche Auswirkungen für Nordsachsen sieht die Politikerin in den Bereichen Wirtschaft, Aufnahme von Flüchtlingen und Energieversorgung?

Thema Wirtschaft

„Aufgrund der 2014 begangenen völkerrechtswidrigen Annexion der Krim gibt es bereits ein bestehendes Wirtschaftsembargo gegenüber der Russischen Föderation“, hält Schenderlein fest. Dadurch seien ohnehin nahezu alle wirtschaftlichen Beziehungen zwischen nordsächsischen und russischen Unternehmen eingefroren. „Im Jahr 2021 haben es die sächsischen Exporte nach Russland geradeso in die TOP 20 geschafft, bei den Importen TOP 15.“ Die Handelsbeziehungen zu den europäischen Nachbarn, den USA, Großbritannien und asiatischen Partnern seien mittlerweile von deutlich größerer Bedeutung für die sächsische Wirtschaft.

Thema Flüchtlinge

„Wir rechnen mit bis zu vier Millionen Flüchtlingen, die aus der Ukraine in die Europäische Union kommen werden“, erklärt die Bundestagsabgeordnete. Aktuell beobachte man starke Flüchtlingsströme nach Polen, Rumänien und in die Slowakei. „Natürlich werden wir als Bundesrepublik Deutschland auch in diesem Bereich unseren Verpflichtungen nachkommen“, steht für Schenderlein fest. Wie viele Flüchtlinge letztlich nach Nordsachsen kommen werden, lasse sich aktuell nicht verlässlich vorhersagen. „Ich werde in den kommenden Tagen aber gezielt die Gespräche mit der kommunalen Ebene suchen, um genau dieses Thema zu besprechen“, kündigt sie an. Man müsse gemeinsam mit den Hilfseinrichtungen Vorkehrungen treffen, „um zeitnah unseren humanitären Verpflichtungen nachkommen zu können.“

Thema Energie

„Die Belastung der Energiekosten können bereits heute, wenige Tage nach Beginn des Krieges, hier vor Ort festgestellt werden“, verweist Schenderlein. Sie erinnert daran, dass die Bundesregierung garantiert habe, dass zumindest die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann. „Dennoch müssen wir in dieser angespannten Lage die Verbraucher, aber vor allem auch unsere Unternehmen entlasten“, fordert die Bundestagsabgeordnete.

Eine zügige Abschaffung der EEG-Umlage wäre ein erster Schritt, „der aus meiner Sicht allerdings nicht ausreichend ist“, hält sie fest. Eine Verlängerung der im Dezember abgeschalteten Atomkraftwerke werde von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) aktuell noch ausgeschlossen, „jedoch befinden wir uns in einer dynamischen Lage, die keine Denkverbote zulässt“, erklärt Christiane Schenderlein.

