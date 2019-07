Eilenburg

Aufregung in der Heinzelmännchen-Kindertagesstätte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) auf dem Eilenburger Berg. Ein Gast hat sich angekündigt. Nordsachsens CDU-Bundestagsabgeordneter Marian Wendt besuchte jetzt die Einrichtung im Rahmen eines Perspektivwechsels. Seit 2009 wechseln Politiker, Verbandsfunktionäre und Behördenmitarbeiter tageweise ihren Job und arbeiten in sozialen Einrichtungen. Der Blick in die Praxis soll anregen, Entscheidungen mit Augenmaß und eigener Erfahrung anzugehen. Denn das Handeln von Politikern und Behörden wirkt sich auf die tägliche Arbeit im Sozialbereich aus.

Gemeinsames Frühstück mit dem Gast

„Wir freuen uns auf den Besuch. Herr Wendt schnuppert ein paar Stunden in unserem Job beim Umgang und der Betreuung mit der Vorschulgruppe. Vielleicht kommen wir etwas ins Gespräch, denn es gibt einiges, was auf meiner Wunschliste steht“, sagte Leiterin Regina Hähnel.

Nach dem gemeinsamen Frühstück wird auch das Geschirr zusammen abgeräumt. Nordsachsens CDU-Bundestagsgeordneter Marian Wendt hilft den Vorschülern gerne dabei. Quelle: Steffen Brost

Pünktlich zum Frühstück war Marian Wendt da. Die Mädchen und Jungen begrüßten ihn mit dem Heinzelmännchenlied. Danach wurde gefrühstückt, so wie an jedem Morgen. Er habe diesen Perspektivwechsel bereits einige Male gemacht, war im Fahrdienst des DRK und habe Essen ausgefahren, habe beim Rettungsdienst reingeschnuppert und beim Bäcker gearbeitet, erzählte der Gast. „Diesmal bin ich in eine Kindereinrichtung. Meine Mutti arbeitet in Torgau in so einer. Deswegen liegt mit das Thema auch sehr am Herzen. Denn die Erzieher leisten einen unheimlich guten Job“, sagte Wendt. Er wolle sehen, ob er in bestimmten Fragen wie Personal, Personalschlüssel, Finanzierung helfen und etwas für seine Arbeit mitnehmen könne.

Personal fehlt – baulich einiges zu tun

Die Vorschüler hatten keine Berührungsängste, redeten munter drauf los. Sie fragten: „Warum bis du hier?“, „Was arbeitest du?“ oder „Liest du uns nachher eine Geschichte vor?“. Aktuell besuchen 123 Mädchen und Jungen die ASB-Kindertagesstätte Eilenburger Heinzelmännchen. 20 Erzieher kümmern sich ums Wohl der Kinder. Aber das Gebäude stammt noch aus Zeiten der ehemaligen DDR. „Es fehlt Personal und baulich gebe es einiges zu tun“, sagte Hähnel.

Im Rahmen des Perspektivwechsels jobbte Nordsachsens CDU-Bundestagsabgeordneter Marian Wendt jetzt in der ASB-Kindertagesstätte "Eilenburger Heinzelmännchen". Dabei kam er auch mit Erzieherin Kerstin Matthias ins Gespräch. Quelle: Steffen Brost

Eine richtige Sanierung hat vor dem Einzug der Heinzelmännchen stattgefunden. Das ist mittlerweile viele Jahr her. Allerdings fehle das Geld, um grundhaft etwas machen zu können. „Es wird nur hier und da, wenn etwas kaputt geht, investiert“, berichtete sie. Man habe in der Vergangenheit zwar in die Sicherheit investiert, aber alles sei mittlerweile in die Jahre gekommen. Und es fehle das Geld für größere Maßnahmen.

Problem: Frühstücksreste müssen in den Abfall

Die Stunden vergingen wie im Fluge. Marian Wendt kam auch mit den Mitarbeiterinnen ins Gespräch. Die wiesen ihn darauf hin, dass sämtliches Essen, was beim Frühstück jeden Tag übrig bleibt, in die Abfalltonne wandert. So will es die Hygienevorschrift. „Ich will sehen, was ich da machen kann. Essen ist zu schade, um weggeworfen zu werden“, so Wendt. Er werde sich mit den entsprechenden Stellen in Verbindung setzen und schauen, was man da erreichen kann, versprach er.

Er nehme von dem Besuch einiges mit, so sein Fazit. „Es hat mir viel Freude gemacht, mal in die Arbeit der Erzieher reinzuschnuppern.“ Nur so könne er Eindrücke für seine parlamentarische Arbeit in Berlin sammeln und wissen, wo bei den Einrichtungen sowie den Bürgerinnen und Bürgern der Schuh drückt.

Von Steffen Brost