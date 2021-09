Bundestagswahl: Was Nordsachsens Direktkandidaten für die Region erreichen wollen

Nordsachsen

Ländlicher Raum, Corona, Klima – wofür stehen die verschiedenen Kandidaten im Bundestagswahlkreis Nordsachsen? Lesen Sie hier, was die Kandidaten selbst sagen.

Was wollen Sie für Ihre Region oder Ihre Stadt in Berlin erreichen?

René Bochmann (AfD): Den Zuzug junger Menschen aus Bildung, Medizin, Pflege und Verwaltung fördern. Die Nachwuchssicherung in dringend benötigten Ausbildungsberufen umsetzen. Die Realisierung einer modernen und zukunftssicheren Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur.

Dr. Christiane Schenderlein (CDU): Förderung von Wohneigentum für Familien, Ausbau der Mobil- und Breitbandinfrastruktur, Finanzielle und bürokratische Entlastung unseres Mittelstandes, Stärkung unserer regionalen Wertschöpfungsketten, Unterstützung unserer regionalen Landwirtschaft.

Philipp Rubach (Die Linke): Gleichwertige Lebensverhältnisse – die Menschen sollen gern nach Nordsachsen kommen und bleiben. Es geht um Gerechtigkeit und Geborgenheit. Menschen brauchen wieder Anerkennung und sozialen Halt. Im Alltag, bei der Arbeit, in den Kommunen, überall.

Rüdiger Kleinke (SPD): Nordsachsen darf nicht länger ausbluten, der Bund muss seine Förderpolitik so ändern, dass strukturschwache Regionen wie Nordsachsen stärker gefördert werden. Mehr Arbeitsplätze, Geld für Schulen und Kitas und mehr Wohnungen sind die Themen.

Martin Richter (FDP): Ich möchte erreichen, dass die finanzielle Ausstattung des Landkreises Nordsachsen verbessert wird, um zukunftsfähige Investitionen beispielsweise in Freiwillige Feuerwehren, die Jugendarbeit und in Schulen und Kitas zu gewährleisten.

Denis Korn (Grüne): Ich möchte mich für den Ausbau von Radwegen stark machen. Weiterhin liegt mir die finanzielle Stärkung von Kommunen und dem Landkreis am Herzen. Am Flughafen Leipzig/Halle muss eine Fluglärmpause von 0 bis 5 Uhr eingeführt werden und kein Ausbau.

Karsten Gutjahr (Die PARTEI): Torgau bekommt den Weltraum-Bahnhof und das Bundeskanzleramt, Eilenburg den Hochseehafen, Schkeuditz den weltweit größten Parkplatz, Delitzsch richtet 2029 die World Games aus, Oschatz wird zu Bad Oschatz und in Bad Düben bleibt alles, wie es ist.

Chris Daiser (Freie Wähler): Ich möchte in Nordsachsen die Lebensqualität steigern, hierbei sind Firmenansiedlungen zu nennen, sowie den Nahverkehr zu stärken und somit den ländlichen Raum attraktiver zu machen. Außerdem möchte ich mich der Sorgen der Bürger annehmen.

Uta Strenger (ÖDP): Um die Städte besser zu schützen, müssen wir alte Stadtbäume erhalten und neue pflanzen. Zudem möchte ich grüne Architektur fördern: Fassaden- und Dachbegrünung ausbauen. Die Lebens- und Wohnqualität würde sich positiv auswirken. So würde auch die Wirtschaft profitieren.

Doreen Klinger (Die Basis): keine Antwort auf unsere Anfrage

Sven Asmus (Einzelbewerber): Es geht nicht darum, was ich erreichen möchte. Es geht darum, was die Leute bewegt. Ich bin jederzeit bereit, mir alle Sorgen anzuhören und die Probleme dann anzugehen. Ich bin zum Beispiel für freies und gesundes Schulessen, für freie Kita-Plätze.

Sandro Oschkinat (Einzelbewerber): Stärkere Beachtung der regionalen Themen beziehungsweise Probleme. Dies funktioniert am Besten mit den finanziellen, zeitlichen und politischen Mitteln eines Bundestagsabgeordneten. Vor Ort als permanent greifbarer, lauter, volksnaher Ansprechpartner in Nordsachsen.

Für welches Thema werden Sie sich besonders einsetzen?

René Bochmann (AfD): Besonders wichtig ist mir eine attraktivere Gestaltung der ländlichen Lebensbedingungen, um der Abwanderung junger Leistungsträger sowie der Überalterung unserer Bevölkerung entgegenzuwirken und das gesamte gesellschaftliche Leben zu erhalten.

Dr. Christiane Schenderlein (CDU): Etablierung eines vollumfänglichen Nutzungskonzepts für die Hubertusburg (Zentraldepot der SKD), Errichtung einer Großforschungseinrichtung aus den Mitteln des Strukturwandels sowie Akquise von Fördermitteln für die vielen kleinen Projekte in der Region.

Philipp Rubach (Die Linke): Die Leute hier erhalten pro Jahr fast 5000 Euro weniger als im Westen, obwohl sie im Schnitt 56 Stunden mehr arbeiten. Wenn 1,7 Prozent der Spitzenpositionen im Bund von Ostdeutschen besetzt sind, dann müssen junge Leute wie ich selbstbewusst für den Osten streiten.

Rüdiger Kleinke (SPD): Wir brauchen verlässliche und gut auskömmliche Renten, und nicht jeder kann bis 67 arbeiten. Außerdem trete ich für den Umbau der Grundsicherung zu einem Bürgergeld ein. Und mit der Kommerzialisierung des Gesundheitswesens muss Schluss sein.

Martin Richter (FDP): Besonders wichtig für Nordsachsen ist mir die Lösung der Verkehrsproblematik im Zuge der B 87 und B 2 sowie die Anbindung an die Lausitz und das Erarbeiten einer tragbaren Balance hinsichtlich des Flughafens.

Denis Korn (Grüne): Für das Thema Flughafen Leipzig/Halle. Er sichert Mobilität, Arbeitsplätze und die Attraktivität der Region als Wirtschaftsstandort. Dennoch braucht das Fliegen sinnvolle Einschränkungen zum Schutz der Menschen hier in der Region. Daher kein Ausbau.

Karsten Gutjahr (Die PARTEI): Das Existenzmaximum von 10 000 000 Euro löst jede Menge Probleme, daher steht es auf meiner Prioritätenliste recht weit oben.

Chris Daiser (Freie Wähler): Ich möchte eine Hartz-IV-Reform voranbringen, indem Langzeitarbeitslose gesellschaftliche Aufgaben übernehmen. Dadurch möchte ich die Fairness gegenüber den Erwerbstätigen erhöhen, Schwarzarbeit bekämpfen und Empfänger stärker in die Gesellschaft integrieren.

Uta Strenger (ÖDP): Für Klima- und Artenschutz setze ich mich besonders ein. Hinzu kommt die artgerechte Haltung von Nutztieren. Tiertransporte, Tierfabriken mit Tausenden von Tieren gehören abgeschafft. Kleinere Höfe gehören gefördert.

Doreen Klinger (Die Basis): keine Antwort auf unsere Anfrage

Sven Asmus (Einzelbewerber): Für den Tierschutz, gegen das Kükenschreddern und gegen die Massentierhaltung. Durch meinen Job setze ich mich auch dafür ein, die Lebensqualität von Behinderten, ihre Mobilität, zu verbessern.

Sandro Oschkinat (Einzelbewerber): Für die komplette Beendigung aller Lockdown-Maßnahmen. Verhinderung der Corona-Impfpflicht. Rückkehr zur Normalität. Es darf keine weitere Schließung von kulturellen Treffpunkten, Sportstätten, Tierparks, Gaststätten und Geschäften geben.

Was wollen Sie tun, um den Osten weiter voranzubringen?

René Bochmann (AfD): Um im Osten wirtschaftlich zu erstarken, werde ich mich für ein gleichstarkes Industrieaufkommen in den neuen Bundesländern einsetzen und mit dafür sorgen, dass die Tarifpartner bundesweit, ihr Ziel gleicher Lohn für gleiche Arbeit umsetzen.

Dr. Christiane Schenderlein (CDU): Ostdeutschland steht im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands in vielen Bereichen sehr gut da. Wir werden den jetzigen Weg weiter gehen – Voraussetzungen schaffen, dass Ostdeutschland als Wirtschaftsstandort mit eigenen Konzernzentralen weiter wächst.

Philipp Rubach (Die Linke): Ostdeutschland verdient mehr: mehr Selbstbewusstsein, mehr Sichtbarkeit, mehr Respekt, mehr Ehrlichkeit. Weg mit dem Niedriglohnsektor, her mit der Lohnoffensive Ost und einheitlichen Tarifgebieten in Ost & West. Löhne und Renten gehören angeglichen.

Rüdiger Kleinke (SPD): Es ist wichtig, dass es keine Lohnunterschiede mehr zwischen Ost und West gibt. Die von der SPD geforderte Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ist überfällig. Wichtig ist mir, dass hier vor Ort die richtig guten, hoch bezahlten Jobs entstehen.

Martin Richter (FDP): Ich möchte die Attraktivität „des Ostens“ hinsichtlich der Ansiedlung von modernen zukunftsfähigen Arbeitsplätzen durch vereinfachte Prozesse, beste Bildung und hervorragende Infrastruktur stärken.

Denis Korn (Grüne): Wir brauchen einen Mindestlohn in Höhe von 12 Euro und Tarifverträge für ganz Deutschland. 31 Jahre nach der Wiedervereinigung darf es da keine Unterschiede geben. Die Strukturfördermittel sollten mehr in Zukunftsbranchen wie Wasserstoff eingesetzt werden.

Karsten Gutjahr (Die PARTEI): Das Existenzmaximum von 10 000 000 Euro wird genutzt, um den Osten weiter voranzubringen.

Chris Daiser (Freie Wähler): Es müssen sich mehr Bundesbehörden im Osten ansiedeln, sowie die Infrastruktur verbessert werden. Eine Lohnsteuerersparnis auf dem Land soll Firmen, sowie Privatleuten Anreize geben, in die Region zu investieren. Durch gut bezahlte Jobs profitiert die lokale Wirtschaft.

Uta Strenger (ÖDP): Um den Osten voranzubringen, müssen kleine und mittelständische Betriebe gefördert werden. Steuerentlastungen sind grade nach den Corona-Einschnitten wichtig. Dazu gehört auch die steuerliche Entlastung von Geringverdienern, um die Kaufkraft zu erhalten.

Doreen Klinger (Die Basis): keine Antwort auf unsere Anfrage

Sven Asmus (Einzelbewerber): Ich sehe keinen Abstand zwischen Ost und West. Außer, dass die Gehälter angeglichen werden müssen, ist der Osten ganz weit vor dem Westen. Ich sehe keine Nachteile, die der Osten gegenüber dem Westen hat.

Sandro Oschkinat (Einzelbewerber): Der Osten wäre wirtschaftlich und sozial ganz vorne, wenn man die Abwanderung der ostdeutschen Facharbeiter und Experten in die alten Bundesländer unterbinden könnte. Dafür würde ich mich politisch einsetzen beziehungsweise für dieses Ziel gesellschaftlich werben.

Wie soll nach den Corona-Einschnitten die Wirtschaft wieder in Schwung kommen?

René Bochmann (AfD): Um die Wirtschaft wiederzubeleben, müssen die Unternehmen mit ihren Angestellten selbst kreative Maßnahmen ergreifen können, um entstandene Defizite auszugleichen. Steuerentlastungen sowie verkaufsoffene Sonn- und Feiertage wären ratsam.

Dr. Christiane Schenderlein (CDU): Keine zusätzlichen Belastungen für Unternehmen. Sie benötigen alle Ressourcen für Entwicklungen und Innovationen, die benötigt werden, um auf dem Weltmarkt zu bestehen. Unsere Wirtschaft muss sich wieder auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können.

Philipp Rubach (Die Linke): Regionale Produkte, Verarbeitungs- und Vertriebsstrukturen stärken. Produktions- und Vertriebsgenossenschaften von hier sollen miteinander verbunden werden. Für ein Reindustrialisierungsprogramm Ost: Förderung klimagerechter Industriearbeitsplätze.

Rüdiger Kleinke (SPD): Der Staat kann weiter mit Krediten und Steueraufschub für notleidende Betriebe unterstützen. Jeder kann mithelfen, dass wir schneller aus der Krise kommen. Einzelhändler brauchen Kunden, Gastwirte und Hoteliers brauchen Gäste.

Martin Richter (FDP): Unsere Wirtschaft nach Corona braucht einfachere Regeln, Freiheiten und eine geringere steuerliche Belastung, um wettbewerbsfähig zu bleiben bzw. zu werden und so gut bezahlte Arbeitsplätze sowie beste Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen zu können.

Denis Korn (Grüne): Betroffene Branchen sollten mit gezielten Förderungen fit für die Zukunft gemacht werden. Dabei sind die Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeinsparungen sehr wichtig. Mehr Gründergeist und Innovation sind auch ein Weg aus der Krise.

Karsten Gutjahr (Die PARTEI): Das Existenzmaximum von 10 000 000 Euro wird genutzt, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.

Chris Daiser (Freie Wähler): Es ist wichtig, das Signal an die Branchen zu senden, dass es keinen weiteren Lockdown mehr geben wird. So sollen sich Firmen, Veranstalter etc. auch wieder trauen, Investitionen zu tätigen. Menschen, die in existenzielle Not gerieten, muss durch den Staat geholfen werden.

Uta Strenger (ÖDP): Steuererleichterungen und finanzielle Unterstützung falls nötig für kleine Betriebe und Soloselbstständige. Zudem auch Steuererleichterungen für Geringverdiener.

Doreen Klinger (Die Basis): keine Antwort auf unsere Anfrage

Sven Asmus (Einzelbewerber): Der Markt regelt sich selbst. Die Frage ist allerdings: Wie konnte es so weit kommen? Hinterher zu kommen und zu sagen, es darf keine Insolvenz geben, das hätte gar nicht passieren dürfen. Da hätte eine vernünftige Lösung hergemusst – und die war nicht Lockdown.

Sandro Oschkinat (Einzelbewerber): Sie wird sofort wieder von allein in Schwung kommen, sobald man alle Corona-Verbote aufhebt und den Menschen wieder in Eigenverantwortung überlässt, inwieweit sie sich vor Covid-19 und anderen Infektionskrankheiten schützen wollen.

Sollte im Kampf um Klima-Neutralität der Braunkohle-Ausstieg schon vor 2038 erfolgen?

René Bochmann (AfD): Nein, ohne im Vorfeld eine mindestens ebenso leistungsstarke, grundlastsichere, zuverlässige und langfristig nutzbare Folgetechnologie im gleitenden Übergang zu platzieren, ist dieses Szenario zu riskant und birgt wirtschaftlich teure Konsequenzen.

Dr. Christiane Schenderlein (CDU): Nein, Wirtschaft und Bevölkerung benötigen Planungssicherheit. Darüber hinaus läuft gerade der Wettbewerb um die Zukunft unserer Energieträger, den wir nicht weiter einschränken sollten. Preisstabilität und Versorgungssicherheit müssen stets gegeben sein!

Philipp Rubach (Die Linke): 2030 muss der letzte Kohlemeiler vom Netz. Schluss mit dem Neubau von Kohlekraftwerken, dem Neuaufschluss und der Erweiterung von Braunkohletagebauen. Garantien für die Beschäftigten und Beteiligung der Bevölkerung – Strukturwandel geht nur gerecht.

Rüdiger Kleinke (SPD): Nein. Auch wenn der Klimaschutz höchste Priorität hat, brauchen die Reviere Zeit für den Umbau, Menschen müssen sich auf die Zusagen verlassen können. Viel wichtiger erscheint mir der schnellere Umstieg zu bezahlbaren, klimafreundlichen Kraftstoffen.

Martin Richter (FDP): Nein, das sollte er nicht, denn die Energiesicherheit ist auch für eine machbare vernünftige Transformation hin zur CO2-Neutralität unabdingbar. Wir werden die Zeit bis 2038 brauchen, um die alternative Energiegewinnung bedarfsgerecht ausbauen zu können.

Denis Korn (Grüne): Wir sollten aus allen fossilen Energien so schnell es geht aussteigen. Ein konsequenter Ausbau der erneuerbaren Energien ist extrem wichtig. Auch Forschungen in Zukunftstechnologien und Speichertechnologien spielen eine wichtige Rolle.

Karsten Gutjahr (Die PARTEI): Ich kann es kaum erwarten, in den ehemaligen Tagebauen die weltweit größte Carrera-Bahn errichten zu lassen.

Chris Daiser (Freie Wähler): Ja, wenn Folgendes erfüllt ist: Es werden vorher alle Jobs in der Braunkohle-Industrie ersetzt und Deutschland muss es schaffen, seinen Energieverbrauch aus erneuerbaren Energien zu decken. Es darf nicht dazu kommen, dass wir Braunkohlestrom z. B. aus Polen dazukaufen.

Uta Strenger (ÖDP): Der Braunkohleausstieg sollte sofort beginnen und bis 2030 abgeschlossen sein. Solar gehört auf die Dächer, die Windkraft naturverträglich ausgebaut. Die neue Generation Windräder produziert zehn Prozent mehr Energie.

Doreen Klinger (Die Basis): keine Antwort auf unsere Anfrage

Sven Asmus (Einzelbewerber): Ja und nein – da bin ich zwiegespalten. Deutschland ist so klein, wenn man sich die Weltkarte anschaut. Die Subventionen müssten in die Forschung zu sinnvollen Alternativen zur Braunkohle gesteckt werden.

Sandro Oschkinat (Einzelbewerber): Er sollte überhaupt nicht erfolgen, solange der Braunkohle-Abbau ökonomisch Sinn ergibt. Ich glaube nicht an einen von Menschen gemachten Klimawandel. Für wichtiger halte ich die Verhinderung des zur Debatte stehenden Atommüll-Endlagers in Delitzsch.

Von LVZ