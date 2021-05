Eilenburg

Große Freude im Bürgerhaus Eilenburg: 300 Personen aus der kritischen Infrastruktur – vom Busfahrer bis zur Stadtangestellten – erhielten dort am Mittwoch ihre erste Corona-Impfung. Nachdem die Bundeswehr mit ihren mobilen Impfteams bereits seit Anfang Mai durch Nordsachsen tourt, hieß der Halt nun Eilenburg. „Wir sind mit zwei Teams vor Ort. Jedes kann am Tag 150 Personen impfen“, erläuterte Oberstleutnant Torsten Pötzsch, der als Verbindungsoffizier des Landkreises Nordsachsen den Überblick behält.

Personal aus ganz Deutschland

Innerhalb der Impfteams sind die Aufgaben auf die Schultern von sieben Leuten verteilt. Während das Sanitätspersonal (ein Arzt und zwei Assistenten) Aufklärungsgespräche führt, sowie Spritzen aufzieht und verabreicht, kümmern sich die anderen vier Teammitglieder um logistische Aufgaben, wie das Einlesen der Krankenkassen-Karte oder den Stempel in den Impfausweis. Und auch geographisch ist man vom tiefen Süden bis in den hohen Norden breit aufgestellt. „Die Ärzte kommen aus dem Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg, das restliche Sanitätspersonal aus Thüringen und die Verantwortlichen für die Logistik aus Bayern“, weiß Pötzsch.

Mitarbeitende des Impfteams ziehen die Spritzen mit dem Impfstoff auf. Quelle: Wolfgang Sens

Geimpfte freuen sich über mehr Sicherheit und Freiheit

Um den Strom der Impfwilligen zu entzerren, war die Bundeswehr den ganzen Tag über im Einsatz. Einer der ersten, die ihre Spritze bekamen, war Ralf Band. „Ich bin froh, dass ich nicht ins Impfzentrum nach Belgern fahren musste“, betonte er nach dem ersten Piks. Als Kraftfahrer sitzt Band nicht nur hinter dem Lenkrad, sondern hat regelmäßig Kundenkontakt. Durch die Impfung fühle er sich nun persönlich sicherer und freue sich bald über mehr Freiheiten beim Einkaufen oder im Restaurant. Ähnliches gilt auch für Kathrin Höhne-Tiegel, die in der Stadtverwaltung im Rathaus tätig ist. Für sie bedeutet der Impfschutz eine große Sicherheit bei ihrer täglichen Arbeit mit den Bürgern.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In vier Wochen wartet auf sie und die 299 anderen nun Teil zwei der Impfung. Die Bundeswehr wird dagegen bereits am kommenden Montag erneut im Bürgerhaus sein, um mit ihren Impfteams weitere 300 Eilenburgerinnen und Eilenburger glücklich zu machen.

Von Simon Ecker