Bushaltestellen in Naundorf und Krippehna werden barrierefrei

Zschepplin

Zschepplin baut seine Bushaltestellen weiter barrierefrei um. Als nächstes kann nun die Bushaltestelle in der Hauptstraße im Zscheppliner Ortsteil Naundorf auf beiden Seiten barrierefrei umgebaut werden. Den entsprechenden Auftrag vergaben die Gemeinderäte am Dienstag an die Firma Straßenbau Kunze aus Grimma. Sie hatte mit ihrem pauschalierten Angebot in Höhe von 65 000 Euro am Ende das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Sie lag damit sogar noch leicht unter den vom Planungsbüro Knoblich prognostizierten Kosten.

Gemeinde profitiert nur bedingt

Allerdings profitiert die Gemeinde von der Kostenersparnis in Höhe von rund 5000 Euro nur bedingt. Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) erläuterte auf Nachfrage von Udo Dietze (Freie Wähler), dass damit auch die Förderung entsprechend sinke. Zschepplin spart damit aufgrund der 90-prozentigen Förderung aber dennoch rund 500 Euro Eigenmittel. Einen konkreten Termin für den Baubeginn gibt es noch nicht. „Ziel ist es aber schon“, so Michael König, Vorsitzender des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West, „sie noch in diesem Jahr fertig zu stellen.“ Dies hänge aber natürlich auch davon ab, wie sehr der Winter in den nächsten Wochen zuschlage.

Weiterer Handlungsbedarf

In der Gemeinde Zschepplin, die zuletzt die häufig frequentierten Haltestellen in der Schulstraße in Hohenprießnitz und in der Krippehnaer Straße in Zschepplin barrierefrei umgebaut hat, besteht noch an weiteren Haltestellen, so die an der B 107 in Hohenprießnitz oder die in Rödgen, Handlungsbedarf.

Nach Naundorf steht als nächstes aber erst einmal der Umbau der Bushaltestelle Am Dorfplatz in Krippehna an. Der hier geplante beidseitige Umbau sollte ursprünglich noch in diesem Jahr erfolgen. Michael König: „Die Förderung hierfür ist beantragt.“ Doch realistischerweise sei der Bau erst 2020 möglich. Dabei gilt aber auch in diesem Fall, dass die Gemeinde nur bauen kann, wenn sie Fördermittel erhält.

Von Ilka Fischer