Butzbachs Bürgermeister lobt Entwicklung von Eilenburg

Eilenburg

„Es heißt immer: Die Ostdeutschen lernen von den Westdeutschen. Aber das geht genauso gut umgekehrt“, sagt Butzbachs Bürgermeister Michael Merle ( SPD). Damit meint er das vorbildliche Beispiel Eilenburg. Die Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt und die nordsächsische Kreisstadt sind schon seit fast 30 Jahren Partner. 2020 wird das Jubiläum gefeiert. „Wer mit offenen Armen durchs Leben geht, kann von dem Austausch wirklich profitieren“, so Merle. Beispiel dafür sei Eilenburgs Kunstrasenplatz, Butzbach hat keinen. Eilenburgs Stadtchef Ralf Scheler (parteilos) erklärte, dass der schon sehr abgenutzte Kunstrasen in den kommenden Jahren ersetzt werden soll.

Direkter Vergleich nicht möglich

Ein direkter Vergleich zwischen den beiden Städten käme dennoch nicht in Frage, sagt der Oberbürgermeister. „Bei der Anzahl an Ortsteilen, die Butzbach hat, bin ich ehrlich gesagt schon froh, dass wir etwas kleiner sind.“ Die Beherrschbarkeit von so vielen Orten sei eine völlig andere, so Scheler. Eilenburg wachse, wie Butzbach, auch. Allerdings in einem kleineren Ausmaß. Wo die hessische Stadt in den letzten fünf Jahren laut Angaben von Merle um etwa 2500 Menschen gewachsen sei, halte sich der jährliche Durchschnitt in Eilenburg doch niedriger, sagt Scheler.

„ Leipzig soll explosionsartiger wachsen“

Leipzig wünscht der Eilenburger Stadtchef ein Wachstum, das die Grenzen der Beherrschbarkeit überschreitet. „Sie dürfen nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist beim Wachstum. Das muss noch explosionsartiger stattfinden, als bislang.“ Denn nur dann habe auch Eilenburg etwas davon, erklärt Scheler seine Wünsche. Eilenburg wachse aber auch was Zuwanderung betrifft in einer sichtbaren Quote, sagt Heiko Leihe, Betriebsleiter für Kulturunternehmung in Eilenburg. „Das Geburtendefizit ist dennoch ausgeprägt“, so Leihe.

Kampagne trägt Früchte

„In Summe – und das ist das Schöne – gibt es aber eine positive Stimmung“, freut sich der Betriebsleiter. In Zeiten der Stagnation und der hohen Arbeitslosigkeit, gerade im Osten, habe man wenig Perspektive gesehen, sagt Leihe. Durch die Kampagne „Lieblingsstadt Eilenburg: Das beste an Leipzig“ steige nun auch stetig die Zufriedenheit mit dem eigenen Standort und der Stadt, erklärt er. Zwar sei das nicht in dem Sinne gewollt, aber ein positiver Nebeneffekt. „Der Stolz auf die eigene Stadt ist natürlich auch über die Leute, die nach außen agieren, ein Werbeträger“, sagt Leihe.

Von Elena Boshkovska