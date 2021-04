Kospa

Kommt ein Fußgängerüberweg in Höhe der Bushaltestelle an der S 4 bei Kospa oder nicht? Und wenn nicht, was wäre eine Alternative, um den Schulkindern mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten? Auf all diese Fragen gibt es bislang keine Antwort. Für reichlich Diskussionsstoff hat das Thema aber dennoch in der jüngsten Eilenburger Stadtratssitzung gesorgt.

Hohe Hürden für Fußgängerüberweg

Fakt ist, dass die Stadtverwaltung zunächst mal den Verkehr auf der S 4 zählen will, um sich ein genaues Bild von der Lage zu machen. Damit hat die Verwaltung auf einen Antrag des Ortschaftsrates reagiert, der einen Fußgängerüberweg ins Gespräch brachte. Doch die Hürden dafür sind offenbar hoch – und am Ende müsste ein Antrag beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr eingereicht und dort genehmigt werden, weil die Behörde wiederum für die S 4 zuständig ist.

Ein wesentliches Kriterium für einen Fußgängerüberweg ist wohl dabei auch die Fußgängerfrequenz, also wie viele tatsächlich die Straße überqueren. Den Angaben im Stadtrat zufolge müssten es mindestens 50 Fußgänger pro Stunde sein. Eine Zahl, die aber offensichtlich nicht erreicht wird und damit fällt der Fußgängerüberweg schon wieder durchs Raster. In Kospa leben um die 250 Einwohner, in den Ortsteilen sind es insgesamt um die 1200. Gerade mal acht Kinder allein aus Kospa besuchen eine Grundschule in Eilenburg und sind auf den Bus angewiesen. Hinzu kommen gewiss noch Kinder höherer Jahrgangsstufen – schätzungsweise sind es um die 15 Jungen und Mädchen insgesamt. Und dabei bleibt die Frage: Rechtfertigen allein diese Zahlen einen Fußgängerüberweg?

Bedarfsampel als Alternative?

Eilenburgs Fachbereichsleiter für Bau- und Stadtentwicklung Philipp Zakrzewski sagte, man könne auch die Beleuchtung verbessern, sodass die Kinder bei Dunkelheit besser wahrgenommen werden. Praktisch ist es aber so, argumentierte Stadträtin Ellen Häußler (FWG), dass die Kinder von der Schule kommen, wenn es noch hell ist. Sie brachte als Alternative eine Bedarfsampel ins Spiel. Diese sei „auf eigene Kosten eher möglich“, meinte daraufhin Zakrzewski, ob sie gegenüber dem Landesamt für Straßenbau darstellbar ist, sei aber dahingestellt.

Eine solche Ampel hält wiederum Stadtrat Hans Poltersdorf (CDU) für problematisch. Die Kinder würden sich dann einen Spaß daraus machen und die Ampel permanent drücken. Die Folge: Der Verkehr staut sich. Poltersdorf warb indes für den Vorschlag seiner Fraktion, die Bushaltestelle in den Ort zu verlegen. „Wir machen hier schon wieder den dritten Schritt vor dem ersten und müssen auch mal realistisch bleiben“, sagte der Stadtrat auch mit Blick auf die Anzahl der Kinder, was wiederum Roswitha Feustel, Ortsvorsteherin und Stadträtin, ärgerte: „Ich habe den Eindruck, dass sie etwas dagegen haben, dass in den Ortsteilen etwas passiert.“ Dem widersprach Poltersdorf. Auch die Kritik von AfD-Stadtrat Maiko Lemm, Poltersdorf sei die Anzahl der betroffenen Kinder nicht wichtig und man sollte doch die Menge nicht in Frage stellen, wies er scharf zurück. „Das lasse ich mir nicht bieten“, sagte Poltersdorf.

Verlegung der Bushaltestelle

Da keine Einigung erzielt wurde, schlug Mathias Teuber (SPD) vor, das Thema weiter im Bauausschuss zu behandeln. Geprüft werden soll jetzt unter anderem auch, ob die Verlegung der Haltestelle in das Dorf praxistauglich ist. Denn die Straße Am Ring, wo die Busse durchfahren müssten, sei zu eng und oftmals zugeparkt, die Busse würden schlecht um die Kurven kommen. Hier müssten dann Parkverbotsschilder hin. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) hält diese Variante dennoch für die unproblematischere. Sie gefalle ihm am besten, sagte er.

Von Nico Fliegner