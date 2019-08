Mügeln

Zum zweiten Mal machte am vergangenen Wochenende der Robert-Förster-Nachwuchscup in Mügeln Station. Obwohl er wieder während der Ferien ausgetragen wurde, starteten dabei mehr Radsportler als im vergangenen Jahr – insgesamt 141.

Beim Rennen in Mügeln ging es nicht in erster Linie darum, nach acht, 14 oder 20 Runden als Erster oder Erste über die Ziellinie zu fahren. Vorrang hatte, bei den aller drei Runden ausgetragenen Wertungssprints Punkte zu sammeln. Das erforderte andere taktische Maßnahmen als ein „normales“ Straßenrennen. So konnte man insbesondere bei den Altersklassen u 13 und u 15 sehen, wie Vereine mit mehren Aktiven am Start geschickt das Tempo regulierten und die Führungsarbeit wechselten, um ihre Sprinter in aussichtsreiche Positionen zu bringen.

Besonders erfolgreich waren dabei der RSV Osterweddingen aus Sachsen-Anhalt und der erzgebirgische RSV 54 Venusberg. Das Meisterstück gelang den Venusbergern in der männlichen u 15, wo Vorjahressieger Colin Rudolph und Toni Albrecht einen Doppelsieg landeten. Sie hatten sich aus einer Spitzengruppe heraus absetzen können und machten den Zielsprint mit doppelter Punktwertung untereinander aus.

In der weiblichen Konkurrenz dieser Altersgruppe siegte Marian Tschepe vom Osterwedinger Klub. Ihr gelang es als einziges Mädchen im gemeinsam gestarteten Feld der u 15, Sprintpunkte zu erringen.

Ein Vernusberger stand auch bei der männlichen u 13 ganz oben auf dem Siegerpodest: Zeno Levi Winter. Zweiter wurde der Osterweddinger Onno Bieberle. Den gleichen Platz belegte seine Vereinskameradin Lisa Marie Meinecke, die sich nur Luise Kessler vom RSV AC Leipzig geschlagen geben musste.

Die u 11 der Mädchen konnte Edda Bieberle aus Osterweddingen für sich entscheiden. Bei den Jungs dieser Altersklasse gab es einen Leipziger Sieg: Oskar Doberschütz vom SC DHfK sammelte die meisten Punkte. Da dieses Renen in Mügeln gleichzeitig die Landesverbandsmeisterschaften in der Disziplin Kriterium war, wurden die sächsischen Sieger gleich zweimal aufs Podest gerufen.

In den Rennen der Senioren sowie der gemeinsam gestarteten Amateure und Elite-Amateure stellten sich dann auch Aktive aus dem Landkreis Nordsachsen dem Starter. Erik Schluckner wurde bei den Amateuren Vorletzter. Andreas Huth und Jens Mühlbach belegten bei den Senioren die Ränge 9 und 22,. Für Andreas Huth bedeutete das in der ü 50 immerhin den vierten Platz.

Zur Galerie Im rennen über 39 Kilometer der Amateure und Elite-Amateure setzte sich Johannes Banzer erfolgreich vom Feld ab und konnte so eine Reihe der aller drei Runden ausgetragenen Wertungssprints für sich entscheiden.

Zur Galerie Bürgermeister Johannes Ecke, Carola Heinze vom Landessportbund Leipziger Land, Rennleiter Joachim Schmorde und Wolfgang Schoppe vom Bund Sächsischer Radfahrer nahmen die Siegerehrungen vor.

Zur Galerie Nur einmal hatten die Starter und Starterinnen beim Fette-Reifen-Rennen den Innenstadtkurs zu absolvieren. Die Jüngsten der Fünf- bis Zehnjährigen waren mit 16-Zoll-Rädern ohne Gangschaltung unterwegs.

Zur Galerie 67 Nachwuchssportler der Altersklassen u11, u13 und u17 nahmen an den rennen in Mügeln teil. Sie hatten auf dem 1,3 Kilometer langen Kurs acht, 14 beziehungsweise 20 Runden zu absolvieren

Zur Galerie Rund 30 Senioren gingen beim Kriterium am Sonntag in Mügeln an den Start. Sie hatten 21 Runden zu absolvieren –mit Sprintwertungen am Markt in jeder dritten Runde.

Von Axel Kaminski