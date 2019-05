Eilenburg/Bad Düben

Am Sonntag ist es wieder soweit: 85 Collies aus nah und fern reisen nach Eilenburg. Zu sehen sind Langhaar und Kurzhaar in jeweils verschiedenen Farbschlägen. Sie alle stellen sich den strengen Blicken des Richters, um begehrte Auszeichnungen und Ehrungen zu erhalten. Ausrichter ist die Landesgruppe Sachsen-Sachsen-Anhalt des Deutschen Colli-Clubs. 26-mal fand die Collie-Ausstellung in Bad Düben statt, ehe sie vor ein paar Jahren nach Eilenburg auf den Hundeplatz in die Groitzscher Aue wechselte.

Oliver Queitzsch aus Bad Düben ist in Eilenburg dabei

Unter den Teilnehmern ist dort am Sonntag auch Oliver Queitzsch aus Bad Düben, der mit seinen beiden vierbeinigen Freunden Caruso vom Alaunwerkhof und Cassi vom Hahneflüsschen in die Muldestadt kommt. Der begeisterte Collie-Züchter und seine Frau Diana sind zum Teil deutschlandweit unterwegs – nun steht die 3. Sachsen-Winner-Show und 30. Heideschau des Deutschen Collie-Clubs an.

Zuschauer sind willkommen – Eintritt frei

Wie von Oliver Queitzsch zu erfahren ist, sind Zaungäste willkommen. Wer seinen eigenen Hunde mitbringen will, muss für ihn über aktuelle Impfausweise verfügen. Einlass ist um 9 Uhr und das Richten beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt zur Hundeausstellung ist frei und für das leibliche Wohl sorgt der Eilenburger Hundesportverein.

Von Heike Nyari