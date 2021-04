Corona-Demo in Eilenburg: Polizei geht gegen Masken-Verweigerer vor

Eilenburg

Vor dem Rathaus in Eilenburg haben sich Donnerstagabend etwa 110 Menschen versammelt, um gegen den Corona-Lockdown zu protestieren. Dazu eingeladen hatte AfD-Stadtrat Ferdinand Wiedeburg. Die Demonstration wurde von einem Polizeiaufgebot abgesichert. Zuvor wurden Absperrgitter um den Marktplatz und in einem Bereich der Torgauer Straße errichtet, denn dort hatte zur selben Zeit die Linksjugend eine Gegenveranstaltung unter dem Motto „Nazis bekämpfen“ organisiert, an der etwa zehn Vertreter teilnahmen. Die Absperrgitter verhinderten, dass beide Gruppen aufeinander trafen.

Protest vor dem Rathaus

Vor dem Rathaus in Eilenburg protestieren Gründonnerstag Menschen gegen die Lockdown-Bestimmungen. Quelle: Nico Fliegner

Als die AfD-Kundgebung gegen 17.30 Uhr startete, beschallten sich beide Gruppen zunächst mit Musik über Lautsprecher. Die AfD verunglimpfte dabei so manch bekanntes Lied durch textliche Verfremdung und bediente sich dabei auch der Fäkalsprache. Zitat: „Steckt euch die Masken in den A...“

„Geschäfte werden nicht mehr öffnen“

Wiedeburg forderte schließlich ein Ende des Lockdown und das „Einsetzen aller Grundrechte ohne Bedingungen, ohne Tests und anderes Zeug. Und Hände weg von unseren Kindern.“ Die Corona-Pandemie setzte er mit einer Grippe gleich und meinte, dass jeder selbst verantwortungsbewusst sei, damit umzugehen. Auch um den Handel mache er sich Sorgen. Schon jetzt seien in der Leipziger und Torgauer Straße „immer mehr Geschäfte geschlossen und werden auch nicht wieder öffnen. Das kotzt mich an.“ Neben Wiedeburg sprachen auch weitere AfD-Politiker, darunter der Oschatzer Stadtrat Tobias Heller und der Bundestagsabgeordnete Siegbert Droese. Tenor war immer derselbe: Kritik am Lockdown, an der Regierung, den Virologen und Medien.

Die Linksjugend macht mit einer Gegenveranstaltung in der Torgauer Straße in Eilenburg mobil. Quelle: Nico Fliegner

Zwischenfall: Polizei schreitet ein

Während der Demonstration musste die Polizei immer wieder Teilnehmer erinnern, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Der Großteil hielt sich daran, auch an die 1,50 Meter Abstandsregel. Dennoch kam es zu einem Zwischenfall: Ein Mann hatte sich trotz mehrmaliger Aufforderung geweigert, eine Maske zu tragen. Die Polizei schritt daraufhin ein und führte den Rentner vom Demo-Geschehen ab. Am Rand wurden seine Personalien aufgenommen, jetzt wird ein Bußgeld fällig. Wiedeburg hielt das Vorgehen für „nicht verhältnismäßig“, wie er später angab.

Nach gut einer Stunde ging die AfD-Demo ohne weitere Zwischenfälle zu Ende. Und auch die Linksjugend packte ihre Lautsprecher wieder ein.

Von Nico Fliegner