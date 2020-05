Corona-Hilfe: Nordsachsen schickt Medikamente in Partnerkreis Schwäbisch Hall

Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen ist bei Corona-Infektionen bisher glimpflich davongekommen. Andere Regionen in Deutschland hat es wesentlich schlimmer getroffen – auch den Partnerlandkreis Nordsachsens, Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Dort sind bereits mehrere infizierte Personen gestorben.

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel hat nun nach einem telefonischen Hilferuf seines Amtskollegen Gerhard Bauer (beide parteilos) aus Schwäbisch Hall für schnelle Unterstützung gesorgt. Im dortigen Klinikum Crailsheim waren schwer beschaffbare Medikamente zur intensivmedizinischen Betreuung von Covid-19-Patienten knapp geworden.

Dank aus Schwäbisch Hall

Die Collm Klinik Oschatz und der Rettungsdienst Nordsachsen stellten daraufhin ein großes Paket mit den dringend benötigten Medikamenten zusammen, das die Ärztliche Leiterin des Rettungsdienstes, Dr. Claudia Pott, jetzt umgehend nach Crailsheim brachte. „Eine großartige Geste der Solidarität aus unserem Partnerlandkreis“, bedankte sich Landrat Bauer, der die Medikamente persönlich entgegennahm.

„Unsere Partnerschaft mit Schwäbisch Hall besteht seit 30 Jahren und ist bis heute lebendig. Für den Aufbau der Verwaltung nach dem Ende der DDR war sie im damaligen Landkreis Delitzsch von unschätzbarem Wert“, erklärte Landrat Kai Emanuel. Nordsachsen sei von der Corona-Pandemie mit bisher in Summe 137 Fällen nur wenig betroffen, der Landkreis Schwäbisch Hall hingegen verzeichne bislang mehr als 1000 Infektionen und 48 Tote.

Klinikplätze angeboten

Nordsachsens Landrat hatte daher auch angeboten, freie Klinikplätze für Beatmungspatienten aus Schwäbisch Hall zur Verfügung zu stellen. „Das ist gut zu wissen, doch ich hoffe, auf dieses Angebot nicht zurückkommen zu müssen“, so Landrat Bauer. Momentan würden die Kapazitäten auf der Intensivstation des Crailsheimer Klinikums ausreichen, erforderlichenfalls seien Verlegungen in Krankenhäuser der näheren Umgebung in Baden-Württemberg möglich.

Bei den Unterstützungsangeboten soll es übrigens nicht bleiben. Nach dem Telefonat zwischen den beiden Landräten kam es schnell zu Kontakten zwischen den Intensivmedizinern der Collm Klinik Oschatz und des Klinikums Crailsheim. Diese vereinbarten einen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zur Behandlung von Covid-19-Patienten – zunächst per Videokonferenz und, so hoffen alle, bald auch bei gegenseitigen Besuchen.

23 Infizierte in Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen waren am Dienstag weiterhin insgesamt 23 Personen als Corona-positiv registriert. 66 Personen befinden sich in einer vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne. Seit Auftreten des ersten Corona-Falls in Nordsachsen am 12. März wurde bei insgesamt 137 Menschen eine Infektion mit dem Virus festgestellt, 114 sind inzwischen wieder genesen. Zwei betagte Covid-19-Patienten hatten einen klinisch schweren Verlauf, den sie nach intensivmedizinischer Betreuung aber gut überstanden haben. Für insgesamt 884 Personen musste das Gesundheitsamt bislang eine Quarantäne anordnen, 818 konnten inzwischen aus dieser wieder entlassen werden.

Regional aufgeschlüsselt gibt es übrigens derzeit – Stand Dienstag – in der Region Eilenburg sechs registrierte Corona-infizierte Personen, in der Region Delitzsch sowie in der Stadt Taucha jeweils fünf, in der Region Oschatz vier, in der Region Torgau zwei und in der Stadt Schkeuditz einen. In Quarantäne befinden sich in der Region Eilenburg 18 Personen, in der Region Delitzsch 16, in der Region Torgau 13, in der Stadt Taucha neun, in der Region Oschatz sieben und in der Stadt Schkeuditz drei.

