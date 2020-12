Corona-Impfstart an Kliniken im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Es geht los: In Nordsachsen wurden jetzt die ersten Krankenhausmitarbeiter geimpft. Auch an den Kliniken in Delitzsch und Eilenburg erhielten die ersten 36 Mitarbeiter aus den Bereichen Notfallaufnahme, ITS und der Covid-19-Station am Mittwoch durch den Arbeitsmedizinischen Dienst der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH eine Impfung. „Die Schutzimpfungen werden nun kontinuierlich für das Klinikpersonal von unseren beiden Impfteams angeboten“, teilte die Krankenhausverwaltung mit.

Die erste Covid-19-Schutzimpfung in Delitzsch erhielt Claudia Przinosch von der Betriebsärztin Frau Dr. Paul, die erste Impfung in Eilenburg bekam Janine Heinitz von der Betriebsärztin Frau Dr. Fürschke.

Doppelimpfung mit Abstand

Mit einer Doppelimpfung in gehörigem Abstand startete zudem die Covid-Impfungen an der Oschatzer Collm Klinik. Schwester Leila Menzel-Kahn und Chefarzt Dr. Mario Günther erhielten die ersten beiden Impfungen, denen am Mittwoch noch weitere 58 folgten.

„Wir haben am Vortag über die Apotheke der Leipziger Universitätsklinik in einem Spezialtransportbehälter die 60 Impfdosen erhalten“, bestätigt der Geschäftsführer der Collm Klinik Stefan Härtel. Die Verteilung des Impfstoffes sei über eine Quote organisiert worden, bei der die Zahl der Infektionen eine wichtige Rolle spielt. In der Collm Klinik gibt es 436 Mitarbeiter. Inzwischen seien aber rund 100 Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet. Härtel sieht die jetzigen Impfungen in Oschatz als ein wichtiges Hoffnungssignal für die Mitarbeiter. „Wir ziehen hier alle an einem Strang und kommen aber auch an die Grenzen unserer psychischen und physischen Belastbarkeit“, gesteht der Geschäftsführer. Die Intensivstation der Klinik ist momentan voll belegt und auf der Isolierstation sind 24 der insgesamt 30 Plätze mit Covid-Patienten belegt.

Weitere Kontingente

50 der ersten Impfdosen gehen an das Klinikpersonal der Intensivstation sowie der Isolierstation, weitere zehn Dosen sind den Mitarbeitern des Rettungspersonals vorbehalten. „Das ist aber nur der Anfang. Wir werden in der kommenden Woche weitere Kontingente erhalten“, erläutert Stefan Härtel.

Auch im Leipziger St. Georg, zu dem das Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf gehört, haben die Impfungen begonnen. Das Klinikum will diese Woche insgesamt 500 Impfungen bei Pflegekräften und Ärzten durchführen. Geschäftsführerin Dr. Iris Minde betonte, die Teilnahme geschehe selbstverständlich auf freiwilliger Basis. „Doch die ersten Termine waren schnell vergeben und die Nachfrage ist hoch.“ Die Reihenfolge richte sich nach den Einsatzgebieten der Mitarbeiter.

Nicht reibungslos

Der erste offizielle Impfstart in der Altenpflege erfolgte am vergangenen Sonntag in einem Pflegeheim in Lichtentanne ( Landkreis Zwickau). Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) musste einräumen, dass sich der Impfstart in den Pflegeheimen nicht reibungslos gestalte. Bekannt geworden war, dass bis zum Montag erst 675 Menschen in Sachsen gegen Corona geimpft worden waren. Impflogistik sei eine Mammutaufgabe, sagte Köpping bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend in Dresden. Weil zunächst nicht für alle genügend Impfstoff zur Verfügung steht, erhalten ihn Menschen zuerst, die ein besonders hohes Risiko haben, schwer an Covid 19 zu erkranken – darunter über 80-Jährige und eben auch Menschen, die in stationären Pflegeeinrichtungen leben oder dort arbeiten.

