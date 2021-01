Corona-Impfung in Nordsachsen: Kein Termin möglich?

Nordsachsen

Es geht los! Oder doch nicht? Am Montag haben die 13 Impfzentren in Sachsen offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Doch schon jetzt hagelt es Kritik und die Terminvergabe verläuft chaotisch.

Wo und wie vereinbare ich einen Termin?

Zunächst können nur Angehörige der Priorisierungsgruppe 1 einen Termin buchen. Die individuellen Termine sollen ab dem 18. Januar stattfinden. Eine Terminvereinbarung ist grundsätzlich über das Onlineportal (www.sachsen.impfterminvergabe.de) und ab nächster Woche auch über die Telefon-Hotline 0800 0899 089 möglich. Auf der Website erfolgt zunächst eine Registrierung. Dazu gehört eine Berechtigungsprüfung anhand der persönlichen Daten. Nachdem man persönliche Zugangsdaten festgelegt hat, erhält man per E-Mail einen Link zur Terminvereinbarung. Anschließend kann ein Wunschtermin ausgewählt werden. Das Impfzentrum für den Landkreis Nordsachsen befindet sich in der Stadthalle in Belgern.

Priorisierungsgruppe 1 - über 80-Jährige - Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen - Bewohner von Alten- und Pflegeheimen - Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten - Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem Ansteckungsrisiko und engem Kontakt zu Patienten wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, SARS-CoV-2-Impfzentren - Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko betreuen oder pflegen (v.a. Hämato-Onkologie und Transplantationsmedizin)

Muss ich in das Impfzentrum nach Belgern ?

In ganz Sachsen gilt jedoch die freie Wahl des Impfzentrums. Außer dem Impfzentrum in Belgern stehen den Nordsachsen unter anderem die neue Messe in Leipzig, sowie die Sachsenarena in Riesa zur Verfügung. Doch Achtung: Laut DRK müssen beide Impftermine am selben Standort stattfinden. Ob es darüber hinaus Fahrdienste für Personen geben wird, die beispielsweise nicht selbst fahren können, ist noch im Gespräch.

Impfzentren im Landkreis Nordsachsen und der Umgebung. Quelle: DRK

Online-Terminvergabe scheitert

So in der Theorie – denn in der Praxis sieht das Ganze anders aus. Das Buchungsportal sowie die Impfkapazitäten sind überlastet. So passiert es, dass viele bei der Online-Terminvergabe den Hinweis erhalten: „Aufgrund der aktuellen Auslastung der Impfzentren und der verfügbaren Impfstoffmenge können wir ihnen leider keinen Termin anbieten. Bitte versuchen sie es in ein paar Tagen erneut.“ Laut DRK wurden in Sachsen seit dem Start der Online-Terminvergabe bisher 9000 Termine vergeben. Die Anzahl der freien Termine ist dabei von der Menge des Impfstoffs abhängig.

Nicht genügend Impfstoff zur Verfügung

Auf der Website der DRK liest man, dass „bis voraussichtlich Mitte Januar [...] keine individuellen Termine für Impfungen gegen das Corona-Virus in Sachsen vergeben werden.“ Der Hintergrund sei, dass Sachsen nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehe. Denn zunächst werden die Bewohner sowie die Mitarbeitenden in den stationären Pflegeeinrichtungen und das medizinische Personal in den Krankenhäusern geimpft. Die Belieferung von weiteren Impfzentren oder Praxen sei aufgrund der herausfordernden Logistik wie der komplexen Kühlkette aktuell noch nicht möglich. Am 18. Januar sollen schließlich weitere 34 125 Impfdosen nach Sachsen geliefert werden.

