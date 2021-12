Corona-Selbsttests werden in Delitzsch und Eilenburg knapp

Delitzsch/Eilenburg

In der Rossmann-Drogerie auf dem Eilenburger Markt herrscht am Dienstagnachmittag reger Andrang. „Aber Selbsttests gibt es bei uns schon seit anderthalb Wochen nicht mehr“, bedauert Filialleiterin Monique Pötzsch. Die Filiale werde zwar vier Mal die Woche beliefert, doch wann wieder Selbsttests dabei sind, könne sie nicht sagen.

Die Tests würden aber prinzipiell zum Sortiment gehören. Der Einzeltest kostet 2,95 Euro, der Fünferpack wird für 13,95 Euro abgegeben. Ihr Team, das aus 17 Leuten besteht, bekomme aber seine Tests unabhängig davon. „Die Ungeimpften müssen sich jeden Tag im Vier-Augen-Prinzip testen. Die Geimpften machen den Test freiwillig mit“, so Monique Pötzsch.

„Bitte jeweils nur fünf Stück nehmen“

In der Rossmann-Filiale in der Eisenbahnstraße in Delitzsch wird das extra Regal mit den Masken und Selbsttests am Dienstagnachmittag gerade frisch bestückt: „Bitte jeweils nur fünf Stück nehmen“, so die Mitarbeiterin, die gerade damit beschäftigt ist, freundlich. Es gibt keinen Andrang und es steht auch keine Schlage mit Wartenden, die unbedingt Tests brauchen, davor.

Alle Tests verkauft

In der dm-Filiale ein Stück weiter heißt es indessen: „Wir haben gerade nichts da.“ Am Tag davor wurden die letzten Test verkauft. Aber bei der nächsten Warenlieferung, die aber in den kommenden Tagen noch nicht so genau terminiert ist, sollen aber wieder Tests dabei sein.

Von if, lis