Eilenburg

Gründonnerstag, 9.40 Uhr, in Eilenburg: Am Haus Rinckart hat sich eine Menschenlange gebildet. Zwanzig Minuten vor Eröffnung des Testzentrums sind die ersten zehn Leute da, um einen Corona-Schnelltest zu machen. Gegen 10 Uhr sind es dann schon über 20. Sie alle harren aus, bis es losgeht. Nur ein älteres Ehepaar überlegt es sich noch mal und kehrt um.

Die, die da sind, wollen für die Ostertage auf Nummer sicher gehen und lassen vorsorglich einen Schnelltest machen. Dafür sind in der Turnhalle der ehemaligen Schule zwei Kabinen eingerichtet, wo die Rachenabstriche vom Fachpersonal des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) mit Unterstützung von zwei Soldaten der Bundeswehr vorgenommen werden.

Man muss durchaus etwas Zeit mitbringen. Zunächst gilt es, einen A4-Zettel auszufüllen, dann nimmt man Platz und wartet, bis ein Soldat ruft: „Der Nächste, bitte!“ Der Abstrich wird gemacht und man muss wieder warten, bis das Ergebnis da ist.

So viele ließen sich schon testen

Das Testen ist gut organisiert, die Leute sind diszipliniert. „Wegen Ostern haben wir schon mit mehr Andrang gerechnet“, sagt Stephanie Mädler vom ASB. Deshalb wurde Gründonnerstag als zusätzlicher Testtag mit verlängerten Öffnungszeiten angeboten. Im Schnitt kämen an einen Mittwoch und Freitag um die 150 Menschen, an einem Montag sind es mit 70 bis 90 weniger. Seit Eröffnung am 10. März haben sich über 1100 Menschen im Haus Rinckart testen lassen.

Öffnungszeiten über Ostern

Auf Grund der Feiertage rings um Ostern wird zusätzlich geöffnet am Donnerstag, 1. April, von 10 bis 18 Uhr und am Dienstag, 6. April, von 12 bis 17 Uhr. Karfreitag und Ostermontag ist das Testzentrum nicht geöffnet. Ab Mittwoch, dem 7. April, geht es normal weiter. Die regulären Öffnungszeiten sind: montags von 12 bis 17 Uhr, mittwochs von 12 bis 18 Uhr und freitags von 12 bis 16 Uhr.

Von Nico Fliegner