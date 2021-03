Corona-Tests in Eilenburg künftig an drei Tagen

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Stadtrat stimmt für mehr Parkplätze

Die P+R-Anlage, ein großer Parkplatz, den die Stadt Eilenburg 2016 im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Stadtmitte geschaffen hatte, wird erweitert. Das hat der Stadtrat beschlossen. Dazu soll eine Schotter-Fläche hergerichtet werden. Auf dieser könnten dann weitere 67 Autos abgestellt werden, so dass in unmittelbarer Bahnhofsnähe Platz für insgesamt 154 Fahrzeuge wäre. Das Bauvorhaben kostet 136 700 Euro und soll dieses Jahr umgesetzt werden.

Testen in Eilenburg künftig an drei Tagen

Die Corona-Teststation in Eilenburg erweitert und verändert die Zeiten. Seit Mittwoch können sich symptomlose Bürgerinnen und Bürger in der Turnhalle am Dr.-Külz-Ring 9 kostenlos testen lassen, ab nächste Woche an drei Tagen. Ab sofort gelten folgende Zeiten: dienstags von 12 bis 16 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 12 bis 17 Uhr. Die Schnelltests bietet der Landkreis mit Unterstützung von Stadt und ASB an, Bundeswehrsoldaten unterstützen den Betrieb. Ein Test dauert etwa 15 Minuten. Wer sich – höchstens einmal die Woche – testen lassen will, muss asymptomatisch sein, im Landkreis Nordsachsen wohnen und den Personalausweis mitbringen. Nachfragen sind möglich bei der Stadtverwaltung Eilenburg unter Telefon 03423/6520.

Laußigs Rat berät zu den Finanzen

Was will und kann sich Laußig finanziell 2021 und 2022 leisten? Mitte Februar hatte der Gemeinderat über den Doppel-Etat öffentlich diskutiert, zur Sitzung am Dienstag ab 18 Uhr im Bürgerhaus Kossa ist das Finanzpapier erneut Thema. Schwerpunkte sind unter anderem die Posten laufende Ausgaben für die Verwaltung und die erhöhte kommunale Umlage für die Kitas. Und welche Investitionen sind geplant – eventuell auch vorbehaltlich positiver Förder-Entscheidungen? Die Feuerwehr ist ein Schwerpunkt: „Ein neues Fahrzeug für Authausen, ein MTW für Kossa, neue Sanitäranlagen für das Gerätehaus in Authausen sind im Plan. Ein Dauerthema ist zudem die Schaffung neuer Löschwasserentnahmestellen“, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos).

Schwerpunkt zwei: Schulen und Kinder. Laußig und Pressel (hier liegt der Förderbescheid vor) sollen neue Spielplätze erhalten, die Sanierung der Sporthalle Pressel fortgeführt, der Wandelgang an der Grundschule Authausen beendet werden. Die Mühle Fiehn soll neue Ruten erhalten – das geht aber nur mit Fördermitteln. Noch nicht drin ist die weitere Sanierung der Abwasseranlagen in Laußig. „Dazu bedarf es noch einiger Gespräche.“

OBM kommt in die Stadt- und Ortsteile

Auch in diesem Jahr will Eilenburgs Oberbürgermeister zu Einwohnerversammlungen in die Stadt- und Ortsteile kommen. Der Stadtrat hat jetzt folgende Termine bestätigt: Stadtteil Mitte: 6. Mai, Stadtteil Berg: 10. Juni , Ortsteile: 22. Juli, Stadtteil Ost: 23. September.

Eilenburg verkauft Grundstücke

Der Eilenburger Stadtrat hat jetzt über zwei Grundstücksverkäufe und zwei Verkäufe von Teilflächen beraten und diesen mehrheitlich zugestimmt. Dabei handelt es sich um Areale am Fuchsberg sowie am Dr.-Külz-Ring zum Bau von Wohnhäusern und um Verkäufe von kleineren Teilflächen in der Straße der Jugend sowie in der Wurzener Landstraße für Erweiterungen.

Standesamt und Bürgerbüro sind zu

Das Bürgerbüro und das Standesamt der Stadt Eilenburg bleiben am Freitag, dem 26. März, geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Grund dafür sind notwendige Arbeiten an der Computertechnik.

Illegal entsorgter Müll sorgt für Ärger

Wieder sorgt illegale Müllentsorgung für Ärger: In einem Waldstück an der B 2 nahe des Roten Hauses zwischen Wellaune und Lindenhayn wurde an verschiedenen Wegen und so gleich an fünf Stellen Müll aller Art entsorgt, wie ein Jäger jetzt feststellen musste. Alte Türen, Gipskarton, diverse Behälter und Müllsäcke sowie Kartons und andere Dinge wurden achtlos in der Natur entsorgt.

In einem Waldstück an der B 2 nahe des Roten Hauses zwischen Wellaune und Lindenhayn wurde an verschiedenen Wegen Müll aller Art entsorgt. Quelle: privat

Das Landratsamt Nordsachsen ist bereits informiert. In solchen Fällen kann es folgendermaßen laufen: Wenn konkrete Hinweise auf den Verursacher vorliegen, eröffnet die Behörde ein Verfahren, bei dem der Verdächtige sich äußern und in einem vorgegebenen Zeitraum die Abfälle ordnungsgemäß beseitigen kann. Kommt er dem nicht nach, kann ein hohes Bußgeld drohen. Ist der Verursacher aber nicht zu ermitteln oder muss die Beräumung dringend erfolgen, beauftragt die Umweltinspektion ein Entsorgungsunternehmen. Die Kosten zahlt dann der Landkreis – am Ende also die Gesellschaft.

Stadtausschuss tagt am Montag virtuell

Per Videokonferenz wird am Montag der Eilenburger Stadtausschuss zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommen. Für Interessierte besteht ab 18 Uhr die Möglichkeit, den Verlauf im Großen Saal des Bürgerhauses zu verfolgen. Besucher sind verpflichtet, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen sowie die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Bei der Beratung geht es unter anderem um Auftragsvergaben für den Anbau an der Tschanter-Schule, Sanierungsmaßnahmen am Multifunktionsgebäude Hallesche Straße und den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Straße der Jugend/Mittelweg.

Kossas Straßenbau geht voran

Im Auftrag von Landkreis Nordsachsen, Gemeinde Laußig, Abwasserzweckverband und Trinkwasserversorger baut die Bad Dübener Firma Bau- und Haustechnik die Ortsdurchfahrt in Kossa. Mittlerweile ist die Baustelle von Durchwehna her kommend bis zu den beiden Kreuzungen am Friedhof beziehungsweise dem Abzweig Authausen vorgerückt. Weiterhin ist eine Vollsperrung nötig, doch für Anwohner, Versorgungsfahrzeuge und den öffentlichen Personennahverkehr gibt es eine innerörtliche beziehungsweise ortsnahe Lösung.

In Kossa läuft der Straßenbau. Die Arbeiten sind mittlerweile bis zu den beiden Kreuzungen am Friedhof beziehungsweise Abzweig Authausen vorgerückt. Quelle: Heike Nyari

Der Landkreis Nordsachsen baut die Kreisstraße (K 7401) aus, die Gemeinde Laußig stellt einen durchgängigen Gehweg her, der Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide verlegt Schmutz- und Regenwasserkanäle und der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen lässt Trinkwasserleitungen verlegen. Die Fertigstellung der gesamten Arbeiten des ersten Bauabschnittes in Kossa ist für Mitte des Jahres vorgesehen. Wie von Bürgermeister Lothar Schneider zu erfahren ist, wird ein zweiter großer Abschnitt später bis zum Ortsausgang in Richtung Falkenberg fortgesetzt.

Bürgerbüro bietet wieder Termine an

Seit Mittwoch besteht wieder die Möglichkeit, Termine für alle Anliegen des Eilenburger Bürgerbüros online und telefonisch zu buchen. Das Bürgerbüro öffnet für Vorsprachen mit vorheriger Terminvereinbarung. Termine können im Internet unter www.terminland.de/eilenburg gebucht oder telefonisch unter der Rufnummer 03423 652 261 im Bürgerbüro vereinbart werden. Informationen, welche Unterlagen zur Vorsprache benötigt werden, können unter der Rufnummer 03423 652261 erfragt oder auf der Internetseite des Bürgerbüros www.eilenburg.de eingesehen werden. Das Tragen eines medizinischen Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht.

Von lvz