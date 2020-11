Corona in Nordsachsen: Zahl der Fälle steigt, bisher zwei Tote

Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen sind derzeit – Stand Montagnachmittag – 314 aktuelle Corona-Fälle registriert. Damit ist die Zahl weiter gestiegen. Insgesamt wurde das Virus seit März bei 705 Einwohnern des Landkreises nachgewiesen. 1071 Menschen befanden sich am Montag noch in einer vom Gesundheitsamt angeordneten häuslichen Quarantäne.

Betroffen ist vor allem die Region Oschatz, wo 162 Einwohner aktuell als Corona-positiv gelten (485 Quarantäne-Fälle). In der Region Eilenburg sind 60 Fälle registriert, in der Region Delitzsch dagegen nur zwölf.

Zwei Todesfälle

Zwei Todesfälle wurden bislang in Nordsachsen in Zusammenhang mit Corona verzeichnet. Dabei handelt es sich laut Landratsamt um zwei ältere Frauen aus der Region Oschatz, die beide an schweren Vorerkrankungen litten und in stationärer Behandlung waren. Ob jemand mit oder an Corona verstorben ist, lasse sich in solchen Fällen allerdings nicht immer eindeutig sagen.

Weitere Corona-Todesfälle gab es nicht. Das Landratsamt betonte in diesem Zusammenhang, dass auch erkrankte Einwohner des Landkreises, die in Leipziger Kliniken behandelt werden und dort sterben, der nordsächsischen Statistik zugeordnet werden.

Allgemeinverfügung aufgehoben

Landrat Kai Emanuel hat derweil die Allgemeinverfügung vom 22. Oktober über besondere Corona-Schutzmaßnahmen im Landkreis Nordsachsen wieder aufgehoben. Mit Inkrafttreten der neuen Rechtsverordnung des Freistaates Sachsen gelten nun landesweit einheitliche Regeln, die weit über die bisherigen Bestimmungen hinausgehen.

