Leipzig/Dresden

Beim Ringen mit der Corona-Pandemie spielen Zahlen eine große Rolle, weil sich an ihnen die Ausbreitung des gefährlichen Virus und die Wirksamkeit von Maßnahmen erkennen lässt. Zentral ist dabei die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen sich unter 100.000 Einwohnern einer bestimmten Region innerhalb einer Woche neu mit dem Coronavirus infiziert haben.

Klar ist: Nicht in jeder einzelnen Gemeinde in Sachsen werden dieselben Ansteckungswerte registriert. Beim Sächsischen Sozialministerium werden dazu täglich Daten aus allen mehr als 400 sächsischen Gemeinden, Städten und Großstädten gesammelt. Im Folgenden haben wir den umfangreichen Datensatz in einer Tabelle und auf einer Karte dargestellt.

Hinweise zur Gemeinde-Tabelle:

Ganz oben in der Tabelle stehen die aktuell größten Corona-Hotspots des Landes, beim Klick auf die Pfeile rechts oben können Sie sich bis zur aktuell am wenigstens betroffenen Gemeinde durchklicken. Sollten Sie die Werte einer bestimmten Gemeinde suchen, finden Sie links oben in der Tabelle ein entsprechendes Suchfeld, in dem der Name des Ortes eingegeben werden kann. Zur besseren Übersicht und Vergleichbarkeit haben wir die Landkreise farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Hinweise zur Gemeinde-Karte:

Die Karte zeigt alle Gemeinden im Freistaat Sachsen, die je nach Höhe des lokalen Inzidenzwertes eingefärbt wurden. Je höher der Wert, umso dunkler die Färbung. Wenn Sie Ihren Mauszeiger über die Gemeinden bewegen, wird Ihnen der aktuelle Wert in einem kleinen Kasten angezeigt. Die Gemeinden Glaubitz, Lampertswalde und Wölknitz im Landkreis Bautzen haben keine eigenen Angaben, weil sie jeweils Verwaltungsgemeinschaften mit den Nachbargemeinden Nünchritz, Röderaue und Schönfeld bilden und die gemeinsamen Inzidenzwerte jeweils dort verzeichnet sind.

Darüber hinaus sammeln wir für Sie jeden Tag auch Corona-Daten mit einem etwas größeren Fokus. Angaben zu täglichen Infektionen, verstorbenen Covid-19-Patienten, Inzidenzwerten und dem Impfgeschehen in Sachsen sowie in den Bundesländern finden Sie täglich aktualisiert in folgendem Artikel:Coronavirus: Aktuelle Infektionslage in Sachsen, Leipzig und Deutschland.

Lesen sie auch: Das sind die 10 Orte mit der höchsten Corona-Inzidenz in Sachsen

Weitere Fakten zur Situation in Sachsen gibt es auch in der LVZ-Rubrik: www.lvz.de/fakten

Hinweis der Redaktion Dieser Text hat den Stand der seit 11. Januar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Matthias Puppe