Eilenburg

„Höchst unsicher und besorgniserregend“ – so beurteilen die kommunalen Spitzenverbände die finanzielle Situation der Kommunen im Land mit Blick auf dieses und nächstes Jahr. Blickt man dabei konkret auf Eilenburg, kommt Kämmerin Ulrike Glück zu einer ähnlichen Einschätzung: „Die Haushaltslage ist angespannt. Dies liegt sowohl an den geringer prognostizierten Einnahmen in der Gewerbesteuer aufgrund der Pandemie als auch im Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisung aufgrund einer Änderung im Finanzausgleich“, sagt die Expertin rund ums Geld im Rathaus.

Allein im vorigen Jahr hat die Große Kreisstadt erhebliche Steuerausfälle zu beklagen, größtenteils beträfe dies den Bereich der Gewerbesteuer, aber auch Gebühreneinnahmen wegen der Kita- und Hortschließungen und weitere Einnahmen blieben aus. Insgesamt handelt es sich nach Angaben der Kämmerin um Ausfälle in Höhe von 3,2 Millionen Euro. Diese seien allerdings in Höhe von zirka 1,9 Millionen Euro durch „pandemiebedingte Zuweisungen“ vom Freistaat kompensiert worden. Höhere Ausgaben waren durch Beschaffungen von jeweiligen Schutz- und Hygieneausrüstungen, Technik für die Ermöglichung von Homeoffice und erhöhte Reinigungsleistungen zu verzeichnen.

Keine gravierenden Engpässe

Die Stadtverwaltung hatte bereits im März vorigen Jahres darauf reagiert und „eine prozentuale Haushaltssperre verhängt, um die zu dem Zeitpunkt unbekannten Folgen einschätzen zu können und Liquiditätsengpässe zu vermeiden“, so die Kämmerin weiter. Die Sperre sei dann zeitnah wieder gelockert worden, um weiterhin Beschaffungen und Baumaßnahmen gewährleisten zu können.

Das Pandemie-Jahr stellte demnach den Finanzplan der Kommune vor eine große Herausforderung, doch gravierende Engpässe gab es nicht. Eilenburg hatte die Vorjahre mit Überschüssen abgeschlossen.

Neuer Doppelhaushalt in Arbeit

Aktuell strickt Kämmerin Ulrike Glück am Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22. Sie rechnet mit Erträgen in Höhe von rund 28 Millionen Euro. Die größten Positionen sind die Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5,5 Millionen Euro, die allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 4,6 Millionen Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der 3,9 Millionen Euro in die Stadtkasse spülen soll, sowie Landeszuschüsse in Höhe von rund drei Millionen Euro für den Bereich Kita. Der Stadtrat will den Doppelhaushalt am 8. März beschließen.

Von Nico Fliegner