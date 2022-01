Coworkingspace für Eilenburg: Kooperation mit Uni Leipzig geplant

Eilenburg

Coworkingspace klingt in Eilenburg und im Umland inzwischen nicht mehr gar so fremd. Dass das so ist, liegt auch am Tourismus- und Gewerbeverein Eilenburg (TGV).

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein neuer Trend in der Arbeitswelt

Er wurde vom Landratsamt und der Wirtschaftsförderung Eilenburg für ein mit 20 000 Euro gefördertes Projekt „Coworkingspace für Eilenburg“ ins Boot geholt und hat die Idee dahinter bekannt gemacht. Coworkingspace, was einfach auch als Raum für das Zusammenarbeiten übersetzt werden kann, ist ein neuer Trend in der Arbeitswelt. Einzelpersonen oder Gruppen können sich in großen Gemeinschaftsräumen einen voll ausgestatteten und zeitlich flexiblen Arbeitsplatz mieten, um für sich allein oder gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Sie finden dafür in jedem Fall einen voll ausgestatteten Schreibtischplatz mit sicherer Datenverbindung vor.

Sven Lehmann, Unternehmensberater aus Eilenburg. Quelle: privat

Gerade junge Unternehmen profitieren davon. Und Gründen, davon ist Sven Lehmann, die treibende Kraft beim Projektteam des TGV überzeugt, gehe zu Zeiten von Internet und Co. in der Weltkleinstadt Eilenburg genau so leicht oder schwer wie im hippen Coworkingspace einer Großstadt.

Erste Phase erfolgreich

Die erste, inzwischen abgeschlossene, Phase des Pilotprojektes „Coworkingspace für Eilenburg“ bezeichnet der Eilenburger Unternehmensberater jedenfalls als erfolgreich. Neben dem vorbereitenden Marketing und PR standen da vor allem Bedarfs- und Standortanalyse im Mittelpunkt.

Kooperation mit Uni Leipzig geplant

Stichwort Bedarf: Hier gab es durchaus überraschende Erkenntnisse. Denn während die Resonanz bei den Nordsachsen selbst gen Null tendierte, signalisierte unter anderem eine überregionale Behörde, dass sie ihren Mitarbeitern zunehmend freistellen möchte, wo sie arbeiten und fasst dafür auch Coworking-Arbeitsplätze ins Auge. Noch konkreter ist der Bedarf bei der Uni Leipzig, bei der sich jährlich etwa 25 Start-Up-Unternehmen aus der Uni heraus ausgründen. Und diese hätten zunehmend das Problem, in Leipzig bezahlbare Flächen zu finden.

„Eilenburg kann da mit seiner Infrastruktur, aber auch mit seiner Entfernung zu Leipzig, die dank S-Bahn ja gar keine Entfernung ist, durchaus punkten“, so Sven Lehmann.

Drei Standorte sind in der Wahl

Stichwort Standort: Relativ zeitig wurde klar, dass das anfangs favorisierte Bürgermeisterhaus Am Anger räumlich nicht geeignet ist. Derzeit sind noch drei Standorte im Gespräch. Neben der Rollenstraße 23, wo schon der Landschaftspflegeverband seinen Sitz hat, handelt es um ein Objekt der städtischen Vermieterin EWV in der Torgauer Straße, das aber noch genauer geprüft werden muss.

Das ECW als Coworkingspace?

Doch vor allem habe man nach wie vor auch das ehemalige ECW-Verwaltungsgebäude im Blick. Dieses war, so hatte Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) im LVZ-Interview erst unlängst erzählt, im vergangenen Jahr als Sitz des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz im Gespräch. Obwohl das Amt dann letztendlich nach Mecklenburg-Vorpommern ging, sieht er das Ganze als Ansporn, das Gebäude marktgängig zu präsentieren und anzubieten. „Coworkingspace größer denken“, was Sven Lehmann gern betont, könnte da eine Chance sein.

2022 wird auf jeden Fall das Jahr sein, in dem die Kooperation zwischen der Uni Leipzig einerseits und der Stadt Eilenburg samt TGV andererseits beginnen und mit Leben erfüllt werden soll. Eine Umfrage unter 24 Befragten an der Uni, die sich mit konkreten Start-Up-Gedanken tragen, gibt die Richtung vor. Danach haben die meisten davon einen Platzbedarf von 200 bis 400 Quadratmetern angegeben. Nur ein Drittel glaubt, weniger als 50 Quadratmeter zu benötigen. Und da stieße man mit den Objekten in der Rollenstraße und Torgauer Straße (zu) schnell an Kapazitätsgrenzen.

Thallwitz als Beispiel

Dass die Wiederbelebung des ECW-Verwaltungsgebäudes als Coworkingspace keine Fantasterei bleiben muss, macht das nahe Thallwitz vor. Hier wird gerade im Ortsteil Röcknitz mit vier Millionen Euro ein ehemaliger Rennpferdestall in ein Coworking-Space samt neuem Ausstellungszentrum für den Geopark Porphyrland umgebaut.

Ampelkoalition setzt auf diesen Trend

Mittel aus dem Kohleausstiegs-Fördertopf bekommt Eilenburg im Gegensatz zu Thallwitz zwar nicht. Doch der Coworkingspace-Gedanke wird im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung explizit als gute Möglichkeit für mobiles Arbeiten im ländlichen Raum und zur Stärkung der Region genannt.

Genau hier wollen TGV und Stadt Eilenburg nun mit der Uni-Kooperation anknüpfen. Und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das Eilenburger Gesamtprojekt derzeit coronabedingt mit finanziellen Planungsunsicherheiten bei der Förderung der nächsten Arbeitsschritte klarkommen muss. Hier der Internetauftritt „Coworking Weltkleinstadt Eilenburg“.

Von Ilka Fischer