Eilenburg

„Doch, glaubt es ruhig. Das gehört da alles dran.“ Thomas Hanitzsch, Bürgerpolizist in Eilenburg, lehnt an einem Schreibtisch im Mehrgenerationenhaus „Arche“ und lacht über die ungläubigen Gesichter seiner Zuhörer. Gerade hat er Zettel ausgeteilt, auf denen die Pflichtausstattung für Fahrräder aufgezeichnet ist. Verkehrssicherheit und -regeln sind das Thema der Stunde, viele der Teilnehmer sind Geflüchtete. Nicht nur ihnen möchte sich Thomas Hanitzsch als Gesprächspartner anbieten.

Von der Eisenbahnstraße nach Eilenburg

Seit 33 Jahren ist er bei der Polizei, den Großteil davon verbringt er in Leipzig bei der Diensthundestaffel, bis er sich als Bürgerpolizist bewirbt. Bevor er nach Eilenburg wechselt, ist er ein halbes Jahr auf der Eisenbahnstraße in Leipzig unterwegs. „Oh weh“, raunt einer der Besucher und Hanitzsch grinst. „Ich hab da viel gelernt. Da gab es die Bösen, aber auch die ganz Netten, mit denen man gut reden konnte.“ Reden – das will und tut er auch in Eilenburg. Oft ist er deshalb zu Fuß unterwegs, geht in die Geschäfte, die Kneipen, die örtliche Shisha-Bar. Bestenfalls löst er so Probleme, bevor sie entstehen oder zumindest bevor sie zu polizeirelevanten Fällen werden. „Wenn irgendetwas ist, dann kommt zu mir und wir unterhalten uns“, appelliert er an seine Zuhörer. Vieles ließe sich vor Ort klären – vorausgesetzt natürlich, dass keine Straftat vorliege.

„Nirgends so viele Gesetze wie in Deutschland “

Bei der Arche hat er sich gemeldet, um sich als Ansprechpartner bekannt zu machen – und über Vorfälle zu sprechen, die ihm im Alltag häufig begegnen. „Ich bin sicher, nirgends gibt es so viele Gesetze wie in Deutschland. Ich kann mir auch nicht alle merken“, sagt er. Trotzdem – Unwissenheit schütze bekannterweise vor Strafe nicht und gerade im Straßenverkehr könnten viele Vorfälle vermieden werden. Sein Angebot wird positiv aufgenommen, die Stuhlreihen im Gemeinschaftsraum der Arche sind gut gefüllt. Viele der jungen Besucher interessieren sich besonders für das Thema Führerschein – und die leidige Probezeit. Auch rund ums Fahrrad gibt es viele Fragen. Hanitzsch erklärt, worauf man achten muss, um nicht aus Versehen ein geklautes Rad zu kaufen.

Für Geflüchtete ist Fahrrad wichtig

„Gerade für Geflüchtete ist das Fahrrad oft die beste Form von Mobilität“, erklärt Yvonne Pötschke, Leiterin der Arche, das Interesse. Nicht jeder habe einen Führerschein oder könne sich ein Auto leisten. Sie freut sich, dass die Teilnehmer sich so aktiv an den Gesprächen beteiligen und konkrete Fragen stellen. „Das gehört dazu, um unser – zugegeben manchmal etwas kompliziertes – System zu verstehen.“

Von Hanna Gerwig