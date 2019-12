Jesewitz

In einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Jesewitz nahm ein Bewohner in der Nacht zum Sonntag kurz nach 3 Uhr Brandgeruch wahr, informierte die Polizei. Er alarmierte die anderen Hausbewohner und rief die Feuerwehr.

Erheblicher Schaden am Gebäude

Der Brand breitete sich über den gesamten Dachstuhl aus. Die Feuerwehr löschte. Dennoch entstand erheblicher Schaden am Gebäude. Der Brand ist offenbar in einem Anbau ausgebrochen, in dem sich eine Werkstatt und Lagerräume befinden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt hierzu.

