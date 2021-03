Dafür will Eilenburg in den nächsten Jahren Millionen ausgeben

Eilenburg

Der neue Doppelhaushalt der Stadt Eilenburg für 2021 und 2022 steht. Am Montag ist das Papier vom Stadtrat in einer ersten Lesung beraten worden, am 8. März soll es final beschlossen werden. Darin enthalten sind auch sämtliche Investitionen. Demnach will die Große Kreisstadt allein in diesem Jahr rund 13 Millionen Euro investieren – der Löwenanteil sind Baumaßnahmen in Höhe von etwa 11,8 Millionen Euro. Im nächsten Jahr sollen noch einmal rund fünf Millionen Euro investiert werden.Wofür das Geld ausgegeben wird – hier ein Überblick:

Neues Wohngebiet „Am Regenbogen“: Hier sind für 2021 Ausgaben in Höhe von 1,2 Millionen Euro für die Erschließung geplant. Die sollen aber später über die Grundstücksverkäufe refinanziert werden. Konkret geht es um das Gelände der abgerissenen alten Schornsteinfegerschule in Eilenburg Ost. Dabei handelt es sich um insgesamt 30 000 Quadratmeter Fläche, auf der Platz für 30 bis 35 Häuser ist. Wann die Vermarktung beginnt, ist noch unklar.

Grunderwerb: Die Stadt will dieses Jahr 200 000 Euro für den Grundstückstausch mit der evangelischen Grundschule cultus+/Kirchgemeinde ausgeben, weitere 39 000 Euro für den Flächenkauf am Bahnhof in Ost, 30 000 Euro für den Erwerb von Gewässern zweiter Ordnung und 50 000 Euro für den Flächenkauf für einen Feuerwehrneubau in den Ortsteilen.

Digitalisierung von Schulen: Um die Schulen digital aufzurüsten, sind Ausgaben in Höhe von 401 000 Euro inklusive Fördermittel geplant. Davon profitieren die Dr.-Belian-Grundschule, die Sebastian-Kneipp-Grundschule und die Friedrich-Tschanter-Oberschule.

Schulen: Für 620 000 Euro inklusive Fördermittel soll die Sebastian-Kneipp-Grundschule einen Erweiterungsbau erhalten. Auch die bereits begonnene Erweiterung der Friedrich-Tschanter-Oberschule wird fortgesetzt. Kosten: rund 5,6 Millionen Euro, auf den neuen Doppelhaushalt entfallen rund 3 Millionen Euro – alles inklusive Förderung. 2022 sollen die Arbeiten beendet werden. Auch für den Sporthallenneubau am Martin-Rinckart-Gymnasium, das in Trägerschaft des Landkreises ist, beteiligt sich die Stadt und steuert 300 000 Euro bei. Dieser Betrag ist laut Verwaltung aber zunächst „überschlägig ermittelt“ worden, da noch keine konkrete Kostenplanung vorliegt.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spielplätze: Dafür sind 107 000 Euro im Haushalt für dieses Jahr eingeplant. Allein 75 000 Euro sind für die Spielplatzerweiterung in Zschettgau vorgesehen. Für den Austausch der Spielgeräte auf dem Spielplatz im Stadtpark sind 20 000 Euro eingeplant, für andere Spielplätze 12 000 Euro. Dabei geht es vornehmlich um den Ersatz von Spielgeräten. Die Stadt will außerdem die Freifläche zwischen Torgauer Landstraße und Thomas-Müntzer-Straße neu gestalten und rund 285 000 Euro investieren. Entstehen wird ein Mehrgenerationenspielplatz mit bis zu sechs barrierefreien und seniorengerechten Fitness- und Bewegungsgeräten.

Feuerwehr: Hier ist der Neubau eines Gerätehauses im Bereich Pressen/Zschettgau vorgesehen. Kostenpunkt: rund 1,2 Millionen Euro. Außerdem der Kauf eines neuen Einsatzleitwagens für etwa 160 000 Euro.

Kitas und Horte: Hier liegt das Hauptaugenmerk auf dem Erweiterungsbau an der Kita Heinzelmännchen im Stadtteil Berg. Der kostet 2,39 Millionen Euro, 1,175 Millionen Euro hat die Stadt als Förderung über das Programm Kita-Invest beantragt. Kommt die Förderung nicht, ist eine Kreditaufnahme geplant. Außerdem will die Kommune den Neubau eines Hortes an der Dr.-Belian-Grundschule in Stadtmitte anschieben. Gesamtkosten hier: 2,8 Millionen Euro. Für 2022 sind erstmal 100 000 Euro im Haushalt vorgesehen, 2023 weitere 1,7 Millionen Euro. Die Realisierung ist erst im nächsten beziehungsweise übernächsten Jahr angedacht. Des Weiteren sollen die Kitas Bärchen und Tausendfühler neue Dächer erhalten. Letztere zwischen 2022 und 2024, Bärchen zwischen 2021 und 2024. Kosten jeweils: 160 000 Euro.

Ilburg-Stadion: Im nächsten Jahr soll mit der Sanierung des Altbaus begonnen werden. Die Stadt hat dafür 100 000 Euro geplant. Der Kunstrasenplatz, bereits für 2020 geplant, soll dieses Jahr kommen. Das Stadion ist an den FC Eilenburg verpachtet. Für die Bewirtschaftung der Anlagen erhält der Verein auch jährlich einen Zuschuss.

Dr.-Külz-Ring: Die Stadt will die Grünfläche an den Bushaltestellen einschließlich des Brunnens neu gestalten. Kostenpunkt: 780 000 Euro, davon sind 370 000 Euro als Förderung geplant. Das Vorhaben wird auf die Jahre 2021/22 aufgeteilt.

Straßenbau: Die Hochhausstraße soll für 777 200 Euro erneuert werden, des Weiteren der Dr.-Külz-Ring an den Haltestellen (560 000 Euro), die Gehwege in der Sprottaer Landstraße (150 000 Euro), der Parkplatz Sydowstraße (300 000 Euro), die Rödgener Straße (875 000 Euro) sowie diverse Radwege, für diese sind 100 000 Euro veranschlagt. Außerdem sind Maßnahmen in der Hartmannstraße und die Innenhofgestaltung Torgauer Landstraße/Hochhausstraße geplant.

Bahnhöfe in Mitte und Ost: Die Stadt Eilenburg will die P+R-Anlage am Bahnhof im Zentrum erweitern. Dazu sollen zwei Schotterflächen im hinteren Bereich hergerichtet werden, so dass dann Platz für insgesamt 154 Fahrzeuge in unmittelbarer Bahnhofsnähe ist. Kosten: 136 700 Euro. Am Bahnhof im Stadtteil Ost soll für rund eine Million Euro eine P+R-Anlage errichtet werden. Die Stadt rechnet hier mit Fördermitteln in Höhe von 762 000 Euro.

Bushaltestellen: Von 2021 bis 2023 will Eilenburg 793 000 Euro für die Erneuerung ausgeben, unter anderem für die Standorte Rödgener Landstraße, Straße der Jugend, Hochhausstraße, Ziegelstraße, Hallesche Straße, Grenzstraße, Dübener Landstraße, Bergstraße, Nordring und Rosa-Luxemburg-Straße. Diese Vorhaben bekäme die Stadt zu 90 Prozent gefördert.

Friedhöfe: Für die Fortführung der Sanierung der Kapelle auf dem Friedhof Mansberg sind für dieses Jahr 145 000 Euro und für nächstes Jahr weitere 222 000 Euro eingeplant. Dafür gibt es keine Förderung. Das Ganze finanziert sich letztlich aus den Friedhofsgebühren.

Stadtparkteich: Hier will die Stadt die Sanierung angehen. Dafür und für weitere Gewässersanierungen sind dieses und nächstes Jahr 130 000 Euro geplant. Die Weiterführung der Grabensanierung Rietzschke kostet die Stadt dieses Jahr 150 000 Euro.

Zahlen und Fakten zum neuen Eilenburger Doppelhaushalt Der Doppelhaushalt der Stadt Eilenburg für 2021/22 steht. Dieser ist von einem zentralen Thema geprägt: dem Zuzug vor allem junger Familien. Auf diesen Trend will die Große Kreisstadt in den nächsten Jahren weiter reagieren und die dafür erforderliche Infrastruktur schaffen. Die Investitionen (Beitrag oben) verdeutlichen das. Kämmerin Ulrike Glück informierte den Stadtrat auf der Sitzung am Montag, dass sie von ein bis zwei Millionen Euro weniger Steuereinnahmen ausgeht. Ein Grund, weshalb beide Haushaltsjahre Fehlbeträge aufweisen. In diesem Jahr werden es nach jetzigem Stand 2,7 Millionen Euro sein, im nächsten Jahr rund 3 Millionen Euro. Somit müsse Geld aus dem Kontostand entnommen werden. Die erwarteten Einnahmen liegen jeweils bei rund 28 Millionen Euro.Größte Ausgabeposten in diesem Jahr sind ohne die Investitionen sogenannte Transferleistungen in Höhe von 13 Millionen Euro, darunter unter anderem Betriebskostenzuschüsse für Kitas, und die Kosten für das Rathauspersonal in Höhe von rund 8 Millionen Euro in 2021. Die Stadt will für dieses Jahr außerdem einen Kredit in Höhe von fünf Millionen Euro aufnehmen.Am 8. März will der Stadtrat den Doppelhaushalt final beschließen.

Von Nico Fliegner