Dank vieler Helfer: Dübens Brunnen ist österlich geschmückt

Bad Düben/Eilenburg

Der Brunnen auf dem Markt der Kurstadt ist österlich geschmückt. Die Bad Dübenerin Katja Heinrich hatte unter dem Stichwort „Zusammenhalt“ Kinder aufgerufen, bunte Ostereier auf ein Blatt Papier zu malen und ihr zuzuschicken. Mit Gummihandschuhen geschützt laminierte sie diese ein und band sie anschließend an den Osterbrunnen. Doch das ist noch nicht alles.

Auf dem Paradeplatz ist nun die nächste Aktion gestartet. Die Seilerei Voigt spendete für den Paradeplatz ein langes Seil. An dieses Seil können alle Bad Dübener ihre Wünsche und Grüße aufhängen. Egal, ob man Opa und Opa, die Freundin oder den Fußballkumpel vermisst. „Malt, klebt oder schreibt eure Grüße und Wünsche. Gern können sie in meinen Briefkasten geworfen werden zum Laminieren“, so Katja Heinrich in einem Facebook-Aufruf. Im Blumenkübel wurde zudem eine Insektenwiese gesät. „Bringt in einer kleinen Flasche Wasser mit und gießt die Samen. Bald werden sie keimen und wachsen. Die Blumen werden blühen, wenn wir hoffentlich wieder alle gesund zusammen sein dürfen.“

Gemeinschaftsangeln fällt aus

Auf Grund der aktuellen Situation sagen der Sportfischerverein „Petri-Heil“ Eilenburg und die Gruppe Nord das für 25. April geplante Gemeinschaftsangeln ab. „Ein neuer Termin im Herbst oder im nächsten Jahr wird dann bekannt gegeben“, so René Wagner und Bernd Cirotzki. Das Angeln in Ortsnähe sei weiter möglich, muss aber allein oder im Rahmen der Familie durchgeführt werden. Neueste Informationen gibt es beim Anglerverband Leipzig: www.anglerverband-leipzig.de. Neben dem abgesagten Gemeinschaftsangeln fallen derzeit auch alle weiteren Vereinstätigkeiten flach.

Noch in den letzten Februartagen hatten die Petrijünger wie jedes Jahr am Angelgewässer an der Insel Alsen klar Schiff gemacht. Einige Sportfreunde waren, so Wagner, dankenswerter seit Anfang März regelmäßig vor Ort, um Dreckansammlungen im Rohrsystem zu beseitigen. „Auch die Gräben wurden gesäubert, sodass wieder ungehindert Wasser zufließen konnte“, so Wagner. Rund einen Meter ist der Wasserstand des 3,51 Hektar großen Gewässers angestiegen, sodass mit Blick auf kommende Trockenperioden zunächst mehr Sicherheit besteht.

Zeitweise kein Wasser

Kein Wasser in der Straße der Jugend in Eilenburg. Dieser Hinweis erreichte uns Mittwochmittag. „Dort wurden planmäßig Arbeiten ausgeführt, deshalb musste das Wasser abgestellt werden“, so Uwe Wießner vom VEW auf LVZ-Anfrage. Wegen einer Havarie sei der betroffene Bereich größer als geplant ausgefallen.

Von ka