Doberschütz

Große Freude in der Naturparkschule Doberschütz. Die Grundschule erhielt jetzt die Re-Zertifizierungsurkunde vom Verein Dübener Heide und darf sich auch die nächsten fünf Jahre Naturparkschule nennen. Im Beisein zahlreicher Kolleginnen sowie von Bürgermeister Roland Märtz (CDU) und Naturparkleiter Thomas Klepel nahm die derzeitige Schulleiterin Katja Harzer die neue Urkunde entgegen.

Seit 2016 Naturparkschule

Die Doberschützer Schule mit ihren derzeit 146 Schülerinnen und Schülern ist seit dem 13. Juni 2016 die erste Schule in Sachsen, die diesen Titel tragen darf. Erfolgreich hatte sich die Einrichtung damals um den Titel und die Kooperationsvereinbarung beim Verein Dübener Heide beworben und die Auflagen erfüllt.

Seitdem ist viel passiert in Doberschütz. „Unsere Liste der Veranstaltungen zwischen 2016 und 2021 ist sehr lang. Wir haben als Naturparkschule vieles mit unseren Schülern durchgeführt. So gab es unter anderem eine Waldrallye, ein Biberprojekt, Winterwandertage, ein Recyclingprojekt, Naturentdeckertage und vieles mehr“, zählte Katja Harzer auf.

Corona erschwert das Arbeiten

Doch vor allem in den vergangenen anderthalb Jahren sorgte Corona für Verschiebungen und Absagen. Trotzdem haben Lehrer und Schulteam immer wieder neue Termine organisiert und Projekte verlegt. Das sorgte auch bei Bürgermeister Roland Märtz für Anerkennung. Das Gemeindeoberhaupt ist voll des Lobes. „Wegen Corona gibt es Einschränkungen in der schulischen Arbeit. Es ist nicht hoch genug anzuerkennen, was die Lehrer hier leisten, organisieren und Neues auf die Beine stellen. Ich bin sehr stolz, dass unsere Grundschule die Re-Zertifizierung des Vereins Dübener Heide erfolgreich gemeistert hat und wir uns mit dem Titel Naturparkschule auch die nächsten fünf Jahre schmücken dürfen“, freute sich Märtz.

Naturparkverein lobt erfolgreiche Arbeit

Die erfolgreiche Arbeit bestätigten auch Naturparkleiter Thomas Klepel und Karl Winter-Brummer vom Verein. „Zur Zeit gibt es sachsenweit fünf Naturparkschulen in Weidenhain, Eilenburg-Berg, Authausen, die Karl-Neumann-Schule Eilenburg und eben Doberschütz. Dazu kommen die beiden Kindertagesstätten in Pressel, die übrigens die erste in Sachsen war, und Authausen. Seitdem die Einrichtungen diesen Titel haben, arbeiten wir eng mit ihnen bei Projekten und Veranstaltungen zusammen“, sagte Karl Winter-Brummer. Und damit das auch noch lange so bleibt, wollen die Doberschützer Grundschüler und Lehrer ihrem Motto „Mit der Natur leben, in der Natur lernen, für die Natur handeln, für eine lebenswerte Zukunft“ auch in den nächsten fünf Jahre treu bleiben.

Von Steffen Brost