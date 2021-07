Darum öffnete der Eilenburger Ratskeller still und heimlich

Eilenburg

Autofahrer und Spaziergänger wunderten sich in den vergangenen Tagen: Am Rathaus in Eilenburg standen mit einmal mehrere Sitztische unter hohen Sonnenschirmen. Eine Kundgebung? Oder gar Bundestagswahlkampf einer Partei? Mitnichten. Der Eilenburger Ratskeller hat still und heimlich geöffnet.

Start mit Probelauf

„Wir sind am Sonntag mit einem Probelauf gestartet“, sagt der neue Betreiber Shkelqim Tozi (49). Seit dem Montag hat der Ratskeller nunmehr wieder regulär offen. „Die ersten neugierigen Eilenburger waren schon da“, erzählt Tozis Frau Heike.

Endlich geht's los: Shkelqim Tozi (Mitte), neuer Betreiber des Ratskellers in Eilenburg, seine Frau Heike (Zweite von links) und die drei Mitarbeiter freuen sich auf Gäste. Quelle: Nico Fliegner

Das Angebot sei gut angenommen worden, auch in den Folgetagen, freut sie sich. „Wir wollten es langsam angehen mit nicht so vielen Gästen, weil es dann meistens erstmal etwas chaotisch ist. Das wollten wir vermeiden, es ist ja auch für uns etwas Neues hier.“

Selbst in der Woche nutzten bereits Gäste das Mittagsangebot. Am Dienstag war kein Platz mehr im Außenbereich zu bekommen, alle sieben Tische waren belegt. Die Sonne schien, es war herrliches Sommerwetter – und Wochenmarkt. Die Leute genossen ihre Mittagspause, darunter auch der Eilenburger Fahrradhändler Christian Paul. „Ich habe heute mal die Spaghetti ausprobiert“, erzählt der 39-Jährige. Alles sei gut gewesen, er wolle dem Ratskeller wieder mal einen Besuch abstatten.

Das erste Haus am Platz

In der Küche war um diese Zeit Stress angesagt. Shkelqim Tozi stand selbst am Herd und bereitete mit einem Beikoch die Gerichte zu. In den Töpfen und Pfannen blubberte es, frisches Gemüse und Salate wurden zubereitet, jeder Handgriff saß und alles musste schnell gehen.

Tozi zeigte sich euphorisch, denn den Neustart in Eilenburg hatte er lange herbeigesehnt. Zuvor hatte er in Bennewitz bei Wurzen die Sportlergaststätte Ristorante Neun Eichen geführt. Mit dem Ratskeller in Eilenburg hat er sich einen Traum erfüllt. Denn „ich wollte schon immer ein richtiges Restaurant führen“, sagt er. Nunmehr hat er sozusagen das erste Haus am Platz gepachtet – und will hier für immer bleiben.

Tozi, gebürtiger Albaner, der viele Jahre in Italien als Koch arbeitete, ist recht zuversichtlich und will den Gästen ein abwechslungsreiches Angebot offerieren. So sind verschiedene Nudelgerichte im Angebot, auch Pizzen, Gerichte mit Schweine-, Kalbs- und Geflügelfleisch sowie verschiedene Fisch-Kreationen. Die Preise sollen bezahlbar sein, sie liegen zwischen 6 und 18 Euro. Von Montag bis Freitag bietet er zudem eine Mittagskarte mit Preisen unter zehn Euro pro Gericht an.

Der Grund für die heimliche Eröffnung

Im April hatte der Eilenburger Stadtrat beschlossen, den lange Zeit leer stehenden Ratskeller an Shkelqim Tozi zu verpachten. Seither galt es viel zu regeln, auch Personal musste gesucht werden. Tozi wurde aber fündig, beschäftigt einen Koch und zwei Service-Mitarbeiter. Auch seine Frau hilft mit.

Dass er die Eröffnung nicht an die große Glocke hing, hat aber nicht nur den Grund, langsam starten zu wollen. Es habe schlichtweg mit dem Telefonanschluss nicht geklappt, die Gäste können den Ratskeller also noch nicht erreichen. Aber das scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Und dann kann der Wirt richtig durchstarten.

Von Nico Fliegner