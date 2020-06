Eilenburg

Die Pumpe macht nicht mehr mit. Ausgerechnet im 20. Jahr seines Bestehens hat das wohl wichtigste technische Teil, das die Wasserversorgung des Eilenburger Heinzelmännchen-Brunnens auf dem Marktplatz regelt, den Geist aufgegeben. Sie soll bald repariert werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Firma hat den Schaden bereits begutachtet und geprüft.

Ersatzteile sind bestellt

Bis aus den Heinzelmännchen wieder Wasser sprudelt, kann es dennoch einige Zeit dauern, da die Ersatzteile nicht vorrätig seien und erst bestellt werden müssten. Man bemühe sich, so heißt es aus dem Rathaus, das Wasserspiel so schnell wie möglich in Ordnung zu bringen, damit eine Abkühlung an heißen Tagen möglich ist.

Anzeige

Noch letztes Jahr konnten die Eilenburger das erfrischende Nass genießen. Quelle: Wolfgang Sens

Weitere LVZ+ Artikel

Brunnen Nummer 3 für Eilenburgs Markt

Genau 20 Jahre ist es im Oktober her, seit der Heinzelmännchen-Brunnen das erste Mal sprudelte. Der Brunnen ist der nun dritte auf dem Platz vor dem Rathaus. Die Geschichte der Wasserspender begann 1712, als sich die Eilenburger einen Nass-Spender mit Neptunfigur aufstellten, der aber 1852 wieder abgebrochen werden musste. Dann gab es lange Zeit keinen, bis 1969 ein Wasserspiel im Stile der 1960er-Jahre sprudelte, das aber nicht lange Gefallen fand und im Zuge der Marktumgestaltung in den 1990er-Jahren abgebrochen wurde.

Ausschreibung für neuen Brunnen Ende der 1990er-Jahre

Ende der 1990er-Jahre entschied sich Eilenburg, einen neuen Brunnen auszuschreiben. Im Januar 1999 hatten sechs Künstler aus Halle, Brehna, Eilenburg, Leipzig, Pleidelsheim und Dahlenberg in je 20 Minuten in der Aula des damaligen Martin-Rinckart-Aula am Dr.-Külz-Ring dem erweiterten Kultur- und Sozialausschuss ihre Entwürfe vorgestellt. Vorausgegangen war eine Themensuche, an der sich über 300 Eilenburger beteiligten. Zur Auswahl standen schließlich die Mühlräder, die Rekonstruktion des alten Brunnens, die Heinzelmännchen und das Thema Wasser. Fachlichen Beistand lieferte Professor Rainer Schade von der Hochschule für Kunst & Design Burg Giebichenstein. Als einen Tipp gab der Hallenser für die Entscheidungsfindung mit auf den Weg: „Der Brunnen ist eine Chance, die nicht spielerisch vergeben werden darf.“

Heinzelmännchen vor gespaltener Wolke

Den Zuschlag bekam im März 1999 schließlich der Brehnaer Künstler Michael Weihe. In seinem Entwurf, der sich knapp gegen eine gespaltene Wolke von Jörg Failmezger durchsetzte, vereinte der gelernte Steinmetz und studierte Bildhauer alle Genres der Bildhauerei: Sechs zu großen Monoliten erstarrte Ritter stehen wie verwunschen um ein springendes Heinzelmännchen aus Bronze. Das Wasser tritt in Intervallen aus, „Spender“ sind die Ritter. Sechs umlaufende Reliefs am Brunnenbecken widmen sich den Themen: Handel, Papierherstellung, Mineralwasser, Mühlen, Tuchherstellung, Heinzelmännchen, ein vom Künstler verfasster Spruch erinnert an die Heinzelmännchen-Sage.

Kosten vergleichsweise niedrig

Die Brunnenanlage sei ungewöhnlich und trotz des historischen Eilenburg-Bezugs sehr zeitgemäß, begehbar, stabil, pflegeleicht und mit 150 000 Mark für den Brunnen und weiteren 75 000 Mark für die technischen Anlagen vergleichsweise kostengünstig, hieß es in der Entscheidung der Jury. Ausschuss-Mitglied Ernst Gottlebe sagte: „Sagenhaftes und Geschichtsbezogenes ist gut miteinander verbunden.“ Der ehemalige Stadtrat Peter Burck, der Weihe bei der Ausschreibung kennenlernte, würdigte den 2012 verstorbenen Künstler später in einem Nachruf: „Mir gefällt die Reibung zwischen dem fröhlich-naturalistischen Männlein aus Bronze und den grämlich-statuarischen Rittern aus Stein – auch ein Symbol für die unterschiedlichen Gemütszustände, denen man unter dem Einfluss der Außenwelt ausgesetzt sein kann.“

Die Meinungen der Bürger waren indes geteilt. Bei einem Leservotum der LVZ fanden zwei Drittel von 140 Männern und Frauen den Brunnen, der jetzt längst fest zum Stadtbild gehört, schön. Der Künstler selbst sah das zeitlebens pragmatisch: „Kunst ist nicht, dass man was hinstellt und alle müssen es gut finden.“

Von Kathrin Kabelitz