Bürgerbüro Eilenburg öffnet Montag

Ab Montag ist das Bürgerbüro der Stadt Eilenburg für Einwohner geöffnet, die einen Termin vereinbart haben. Die Termine können im Vorfeld unter www.terminland.de/eilenburg online gebucht oder telefonisch unter der Rufnummer 03423 652261 vereinbart werden. Um Wartezeiten zu vermeiden und Kontakte zu minimieren, werden Besucher gebeten, erst kurz vor dem Termin am Rathaus zu sein. Jeder Bürger kann sich im Rahmen der Öffnungszeiten seinen Wunschtermin buchen. Bei der Terminbuchung müssen das entsprechende Anliegen sowie die Kontaktdaten angegeben werden. Nach der Buchung wird eine Bestätigungsmail generiert, in der ein Link für eine mögliche Verschiebung oder Stornierung des Termins enthalten ist. Für das Eilenburger Standesamt sind nur telefonische Terminabsprachen unter den Rufnummern 03423 652148 oder -652155 möglich. Bisher geplante Hochzeiten können mit beschränkter Personenzahl durchgeführt werden. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld zum Ablauf bei den Standesbeamtinnen. Für den Besuch des Rathauses hat die Verwaltung klare Regeln aufgestellt: Besuchen Sie das Rathaus nur mit einem Termin und nutzen Sie dafür den Hintereingang (Klingel Bürgerbüro). Halten Sie sich im Bürgerbüro, im Standesamt sowie im Rathaus an die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht.

Spielplätze in Jesewitz modernisiert

In der Gemeinde Jesewitz sind mehrere Spielplätze modernisiert worden. In Gostemitz ist ein neuer entstanden, über neue Spielgeräte können sich Gotha, Groitzsch, Liemehna und Wölpern freuen. Diese haben unter anderem einen Holzturm mit Rutsche oder eine neue Wippe erhalten. Die Gemeinde hat dafür Fördermittel über das Kleinprojekteprogramm der Initiative Leader in Anspruch genommen. Insgesamt wurden 26 000 Euro investiert.

Heide Spa ist teilweise noch geöffnet

Aufgrund der Corona-Situation ist im November ein großer Teil des Heide Spa Hotel & Resort in Bad Düben geschlossen. Dies betrifft die Badelandschaft und Saunawelt, das VitalCenter, das Restaurant LebensArt und die Mühlenstube mit Biergarten sowie das Hotel für alle Reisen zu touristischen Zwecken. Veranstaltungen finden ebenfalls nicht statt, teilte das Unternehmen mit. Geöffnet sind indes das Hotel für Übernachtungen zu nicht touristischen Zwecken von Montag bis Freitag sowie die Wellness-, Beauty- und Therapieabteilung für therapeutische Behandlungen mit Verordnung.

Kinderfonds gibt keine Marken aus

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und der ungewissen Entwicklung der Lage werden in diesem Jahr keine Wertmarken für den Weihnachtsmarkt sowie für die Weihnachtsveranstaltung im Tierpark vom Eilenburger Kinderfonds ausgegeben. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich die Lage im kommenden Jahr bessert und auch wieder Marken für die gewohnten Veranstaltungen ausgegeben werden können. Weitere Informationen und Hilfsangebote des Kinderfonds sind im Internet auf www.eilenburg.de zu finden.

Bibliothek: Ausleihe mit Anmeldung

Die Bibliothek Eilenburg bietet im Rahmen der aktuellen Coronaschutzverordnung die Medienausleihe an. Um den besonderen Anforderungen gerecht zu werden, ist der Besuch nur mit Voranmeldung möglich und zudem auf 30 Minuten pro Person begrenzt. Es herrscht darüber hinaus Maskenpflicht. Ein Zutritt ohne Termin ist leider nicht möglich.

Anmeldungen können elektronisch unter https://www.terminland.de/Biboeilenburg vorgenommen werden oder telefonisch unter 03423 652222.

