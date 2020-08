Das Ochelmitzer Dornröschen: Familie Münch erweckt Dreiseitenhof zu neuem Leben

Ochelmitz

So sah das Dornröschenschloss in Ochelmitz vorher aus. Quelle: privat

Hundert Jahre wie bei Dornröschen waren es zwar nicht, doch das Gehöft mit der ehemaligen Tischlerei im Jesewitzer Ortsteil Ochelmitz war über die Jahrzehnte ebenfalls kräftig zugewuchert. Da traf es sich, dass Heike Monika Münch (53) und ihr zwei Jahre älterer Mann Bernd Steffen aus Leipzig nach einer neuen ruhigen und ländlichen Bleibe suchten, gern durfte es auch ein Dreiseitenhof sein. „Wir hatten in unserer Doppelhaushälfte in Probstheida irgendwie alles fertig. Doch für mich ist das Herrichten der Wohnung immer auch Kunst und Entspannung“, erzählt Bernd Steffen Münch, der vor seinem Politikstudium mit Schwerpunkt Wirtschaft drei Jahre in Bautzen im Abendstudium an der Dresdener Kunsthochschule studiert hat.

Wo man nachts die Sterne sieht

Das Objekt in Ochelmitz haben sie dann über drei Ecken vor ziemlich genau dreieinhalb Jahren gefunden. Bis heute schwärmen sie insbesondere von den täglich wechselnden Lichtstimmungen, vom ganz anders wahrnehmbaren Vogelgezwitscher oder auch davon, wie klar man nachts die Sterne sieht. Die Münchs, die damit jetzt in einem Ort wohnen, wo es etwa gleich viel Menschen und Sauen gibt, sind hier angekommen, fühlen sich „sauwohl“.

Es war auch so was wie Liebe auf den ersten Blick dabei. Heike Monika Münch: „Dabei hat man ja von den Gebäuden gar nicht viel gesehen. Doch als ich das erste Mal von der Scheune, dem heutigen Wohnhaus, in Richtung Norden in die Weite blickte, ist bei mir der Funke übergesprungen.“ Ihrem Mann hatte es dagegen vor allem die Gewölbedecke im Ziegenstall angetan. „Ich habe sofort gewusst, hier kommt unsere Küche rein.“

Ein leichtsinniges Versprechen

Mit den Eigentümern wurden die Münchs schnell handelseinig, noch Ende 2016 ging der Kaufvertrag über die Bühne. „Ich habe dann aber meiner Frau leichtsinnigerweise versprochen, dass wir Weihnachten einziehen“, erinnert sich Bernd Steffen Münch. Das Versprechen konnte er halten, nur bei der Jahreszahl musste er sich von 2017 auf 2018 korrigieren. Denn die Münchs mussten sich nicht nur durch die Dornröschenhecken, sondern auch durch den Leader-Fördermitteldschungel schlagen.

Die Schönheit verbarg sich unter viel Unrat. Quelle: privat

Erst im Juni 2017 konnten sie daher mit den Entkernen so richtig loslegen. Im Falle der Tischlerei und heutigen Galerie blieb am Ende dann neben vier Außenwänden nicht wirklich viel übrig. Ein Abenteuer für sich sei aber auch die Suche nach der Anbindung an die Fernwärme, die in Ochelmitz von der nahen Biogasanlage geliefert wird, gewesen. „Es war lediglich bekannt, dass es an der Ringleitung ein T-Stück dafür gibt, aber keiner wusste so ganz genau wo“, erinnert sich Bernd Steffen Münch.

Viel Platz in der alten Tischlerei

Zuerst hätten sie die Tischlerei zur Galerie auch mit Hilfe von Firmen ausbauen lassen, schon um da Werkzeug einlagern zu können. Heute hat der Künstler, der sein Geld aber als Vertriebsleiter in einer Leipziger Firma verdient, dort endlich ausreichend Platz für seine Bilder und seine Staffelei. Ein Kamin sorgt hier dafür, dass es selbst in der kälteren Jahreszeit gemütlich ist.

Seine Bilder und Fotografien sowie Skulpturen von ihm, aber auch von Künstlern aus Thailand und Kenia hat er jedoch auch im Scheunen-Wohnhaus sowie im Garten mit Saunahaus wie selbstverständlich integriert. So gibt es eine Skulpturen-Fischwand in der Küche. Zwei kleine Gartenzwerge, die beim Umbau gefunden wurden, symbolisieren das geteilte Deutschland. Denn der mit einer Axt bewaffnete ostdeutsche Gartenzwerg ist durch eine Schlucht vom westdeutschen Gartenzwerg mit Keule getrennt. Und eine ausgegrabene verrostete Pistole, die wohl aus der Zeit des Ersten Weltkriegs stammt, wurde gemeinsam mit einem alten Schloss zum Kunstwerk „Hände hoch“.

Heike Monika Münch, die gelernte Elektromonteurin ist, über viele Jahre als Personalerin gearbeitet hat und derzeit vor allem ihrem Mann den Rücken frei hält, mag die Kunst ihres Mannes: „Er kann einfach das wahre Schöne mit Händen nach draußen tragen.“ Ein restaurierter alter Spiegel hängt im Flur, ein Rasengitter-Kerzenständer steht auf dem Balkon, ein Doppelporträt von ihr hängt im Schlafzimmer. Aktuell wird an einem lebensgroßen Zebra, das aus den Schrottresten entsteht, die beim Umbau anfielen, gearbeitet.

Die Geschichte vom und am Küchentisch

Doch manches Alte ist einfach auch einfach so hübsch und praktisch zugleich. „Schauen Sie mal, was für tolle Fliesen man früher für die Tiere genommen hat“, sagt Heike Monika Münch mit Blick auf die Küchenfliesen. Ihre Schwiegereltern haben es sich nicht nehmen lassen und jede herausgenommene Fliese, unter denen heute eine Fußbodenheizung für angenehme Wärme sorgt, Stück für Stück stundenlang geputzt.

Die Arbeit hat sich gelohnt. Ein gefühlt fünf Meter langer Küchentisch, an dem verschiedene Designer-Stühle Platz haben und an dem damit nicht nur die Familie des Sohnes bei Besuchen ausreichend Platz hat, macht sich darüber ausnehmend gut. Und Licht gibt es hier natürlich auch nicht von irgendeiner Lampe. Die Leuchtmittel hängen allesamt in Gläsern, die die Münchs auf Flohmärkten und andernorts zusammengekauft haben und die damit, wie so vieles in dem Gesamtkunstwerk ehemalige Tischlerei, eine eigene Geschichte haben. Und sie beleuchten nun einen Küchentisch, an dem sich das Ochelmitzer Dornröschen-Märchen einfach richtig gut erzählen lässt.

Nicht zu vergessen: Seitdem es im Dorf mit dem Glasfaseranschluss schnelles Internet gibt, hat auch Alexa Einzug gehalten; Lichtstärke, Türöffner, Außenbeleuchtung, Gartenbewässerung und Musik werden per Sprache gesteuert. Davon konnte Dornröschen nur träumen ...

Von Ilka Fischer